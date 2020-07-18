Alt liglerden haberler (18.07.2020)

OYNANMADAN KAZANILMIYOR

Akhisar hocası Yılmaz Vural, son 10 maçın 8'ini kazandıklarını söylerken, "Maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Biz yine kazanıp rakiplerimizi bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı. Keçiörengücü maçında cezalı duruma düşen Onur ve Bjarnason forma giymeyecek. Keçiören maçında gözü sahada, kulağı rakiplerinin alacağı sonuçla olacak Akhisar, kazanıp Süper Lig için diğer maçların skorunu bekleyecek. Lig mevcut sıralamayla sona ererse Akhisarspor playoff yarı finalinde Bursaspor'la rakip olacak.

BİR DAHA DÜŞMEK YOK!

Erzurum Başkanı Hüseyin Üneş, Ümraniye maçını kazanarak bir daha düşmemek üzere Süper Lig'e çıkmak istediklerini söyledi. Üneş, "Uzun bir maratonun sonuna geldik. Ligin en az gol yiyen iki takımından biriyiz. Sürekli ilk 2'deydik. Türkiye Kupası'nda son 8'e kadar yükseldik. Şampiyonluğu hak ettik ve bunu kutlayacağız. Bir daha da küme düşmek istemiyoruz" dedi.

PAIXAO YİNE KRAL

1. Lig'de geçen sezonun gol kralı Marco Paixao unvanını kaptırmadı. Geçen sezon 29 gol atan Portekizli santrfor, bu sezonun bitmesine 1 maç kala 21 golle zirvede yer alıyor. En yakın rakibi 12 golle Rusescu.

ÜZDÜĞÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Hatay Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, üzdüğü takımları Süper Lig'e çıkarıyor. G.Antep'i şampiyon yaparken, Erzurum'u eleyen Altıparmak daha sonra Dadaşlar ile mutlu sona ulaşırken Hatay'ı üzmüştü. Tecrübeli hoca, "Aynı takımla yapan var ama üst üste üç farklı takımla şampiyonluk yaşamak bana nasip oldu" diye konuştu.

NAZİLLİ SEÇİME

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Nazilli Belediyespor ağustos ayında seçime gidiyor. 31 Temmuz'da görevi sona erecek Başkan Soner Yelkovan yeniden göreve talip olduğu açıkladı ve "Gelecek sezon güçlü bir kadro kuracağız" dedi.

KUPAYLA DÖNERİZ!

3. Lig 1. Grup'ta ligi 2. sırada bitirip play-off'a kalan 24 Erzincanspor, maçını oynamak için Antalya'ya gitti. Teknik Direktör Mustafa Kemal Kılıç, "11 Haziran'dan beri çalışıyoruz. İnşallah kupayı alıp Erzincan'a geleceğiz" ifadelerini kullandı.

BUCA İNANÇLI

3. Lig 1. Grup'ta Aksaray ile karşılaşacak Buca'da sportif direktörlükten teknik direktörlüğe getirilen Tolga Doğantez iddialı konuştu. Doğantez, "Takıma inanıyorum. İzmir'e kupayla döneceğiz" diye konuştu.

OSMANLI'DA VAKA

Ligde kalmak için yarın Balıkesirspor'u yenip, Bolu'nun yenilmesini bekleyecek olan Osmanlıspor'da bir çalışanın kovid-19 testi pozitif çıktı. Kulüpten, "Testi pozitif çıkan çalışanımızın takip ve tedavi süreciyle ilgili prosedür uygulanmaya başlanmıştır" açıklaması yapıldı. Futbolcular ve teknik heyette ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

KAF-KAF'A DOPİNG!

3. Lig'de 22 Temmuz'da Derince ile karşılaşacak Karşıyaka'da yönetim ve iş insanları taşın altına elini koydu. Yönetim, takımın şampiyon olması halinde 600 bin TL prim dağıtacağını açıkladı. Havuz sistemi oluştururken birçok iş insanından da yüklü miktarda prim sözü alındı. Takıma dağıtılacak toplam miktarın 1 milyon lirayı geçmesi bekleniyor.