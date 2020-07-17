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17 Temmuz 2020, Cuma
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Şampiyondan Doğan’a ziyaret

Şampiyondan Doğan’a ziyaret

1. Lig'de şampiyon olan Hatayspor'da yönetim kurulu üyeleri, 'ı ziyaret etti.

1. Lig'de şampiyon olan Hatayspor'da yönetim kurulu üyeleri, 'ı ziyaret etti. , "Ekonomisiyle, sanayisiyle, tarımıyla, turizmiyle ciddi bir potansiyeli olan bir ilin takımının 'de kalıcı olacağını düşünüyorum" dedi. Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan da takımın şampiyonluk sürecinde verdikleri destek için Vali Doğan'a teşekkür etti.

Tazearslan futbolcularının imzalarının bulunduğu formayı Vali Doğan'a hediye etti.

  1. 17.7.2020
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