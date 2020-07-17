Şampiyondan Doğan’a ziyaret

TFF 1. Lig'de şampiyon olan Hatayspor'da yönetim kurulu üyeleri, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti. Vali Doğan, "Ekonomisiyle, sanayisiyle, tarımıyla, turizmiyle ciddi bir potansiyeli olan bir ilin takımının Süper Lig'de kalıcı olacağını düşünüyorum" dedi. Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan da takımın şampiyonluk sürecinde verdikleri destek için Vali Doğan'a teşekkür etti.



Tazearslan futbolcularının imzalarının bulunduğu formayı Vali Doğan'a hediye etti.