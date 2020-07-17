Şampiyondan Doğan’a ziyaret
TFF 1. Lig'de şampiyon olan Hatayspor'da yönetim kurulu üyeleri, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.
TFF 1. Lig'de şampiyon olan Hatayspor'da yönetim kurulu üyeleri, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti. Vali Doğan, "Ekonomisiyle, sanayisiyle, tarımıyla, turizmiyle ciddi bir potansiyeli olan bir ilin takımının Süper Lig'de kalıcı olacağını düşünüyorum" dedi. Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan da takımın şampiyonluk sürecinde verdikleri destek için Vali Doğan'a teşekkür etti.
Tazearslan futbolcularının imzalarının bulunduğu formayı Vali Doğan'a hediye etti.
- 17.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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