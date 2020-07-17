Play-off farklıdır
Bursaspor’un hocası Buz, FOTOMAÇ’a konuştu. Süper Lig için iddialarını ortaya koyan deneyimli teknik adam, “Play-off’ta Bursaspor’un gerçek kimliğini göstereceğiz” dedi.
Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Süper Lig'e çıkma iddialarını Play Off'ta sergileyeceklerini söyledi. FOTOMAÇ'a konuşan usta çalıştırıcı, "Bursaspor'un gerçek kimliğini herkes görecek. Play-off'un havası başka olur" dedi. Buz, 2-2'lik Menemen maçıyla ilgili de "Oyun içerisinde 4-5 tanesi yüzde 100 olma kaydıyla 9 pozisyon yakaladık. Kaleciyle karşı karşıya kaldığımız, direklerden dönen toplar var. Bunları hiç mazeret olarak görmüyoruz. Yediğimiz goller de biez yakışmadı" ifadesini kullandı.
TARAFTARIMIZ BİZE İNANSIN
Bu hafta şampiyonluğunu ilan eden Hatayspor ile oynayacakları karşılaşmada Bursa'yı en iyi şekilde temsil edeceklerini sözlerine ekleyen deneyimli teknik adam, "3 puan için gideceğiz. Kadroda bulunan bütün arkadaşlarıma güveniyorum. Sonuçlara bakacağız. Ona göre de play-off'a hazırlanacağız. Play-off'a farklı hazırlanıp, Bursaspor'un gerçek kimliğini göstererek, bütün yılın emekleri için mücadelemizi sahaya yansıtacağız. Taraftarımız bize inansın" şeklinde konuştu.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
- 17.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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