Play-off farklıdır

Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Süper Lig'e çıkma iddialarını Play Off'ta sergileyeceklerini söyledi. FOTOMAÇ'a konuşan usta çalıştırıcı, "Bursaspor'un gerçek kimliğini herkes görecek. Play-off'un havası başka olur" dedi. Buz, 2-2'lik Menemen maçıyla ilgili de "Oyun içerisinde 4-5 tanesi yüzde 100 olma kaydıyla 9 pozisyon yakaladık. Kaleciyle karşı karşıya kaldığımız, direklerden dönen toplar var. Bunları hiç mazeret olarak görmüyoruz. Yediğimiz goller de biez yakışmadı" ifadesini kullandı.



TARAFTARIMIZ BİZE İNANSIN

Bu hafta şampiyonluğunu ilan eden Hatayspor ile oynayacakları karşılaşmada Bursa'yı en iyi şekilde temsil edeceklerini sözlerine ekleyen deneyimli teknik adam, "3 puan için gideceğiz. Kadroda bulunan bütün arkadaşlarıma güveniyorum. Sonuçlara bakacağız. Ona göre de play-off'a hazırlanacağız. Play-off'a farklı hazırlanıp, Bursaspor'un gerçek kimliğini göstererek, bütün yılın emekleri için mücadelemizi sahaya yansıtacağız. Taraftarımız bize inansın" şeklinde konuştu.

Serkan YETİŞMİŞOĞLU