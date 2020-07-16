Akhisarspor'da Yılmaz Vural: Allah bize Fatih Terim şansı versin - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
16 Temmuz 2020, Perşembe
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Akhisarspor'da : Allah bize şansı versin

Akhisarspor'da Yılmaz Vural: Allah bize Fatih Terim şansı versin

1. Lig ekiplerinden Akhisaspor'da takımıyla birlikte 'e yükselmenin hesaplarını yapıyor. Son hafta itibarı ile 57 puanla dördüncü sırada olan Akigolar'ın deneyimli çalıştırıcısı yaptığı açıklamada, Allah bize şansı versin." dedi.

1. Lig'de son haftaya 57 puanla dördüncü sırada giren Akhisarspor'da çarpıcı bir açıklama yaptı.

Yılmaz Vural, A 'ın döneminde İzlanda'yı 'ın frikik golüyle 1-0 yenerek, 'ın da karşısında galibiyet almasının ardından 2016 Avrupa Şampiyonası'na gitmesine gönderme yaptı.
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"ALLAH BİZE FATİH TERİM ŞANSI VERSİN"
Deneyimli teknik Adam Yılmaz Vural, Spor'a yaptığı açıklamada, "Keçiörengücü ile oynayacağız. Kazanmamız halinde, Erzurumspor kaybeder, puan kaybederse biz çıkacağız. Allah bize Fatih Terim şansı versin." dedi.

  1. 16.07.2020
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