Akhisarspor'da Yılmaz Vural: Allah bize Fatih Terim şansı versin

"ALLAH BİZE FATİH TERİM ŞANSI VERSİN"

Deneyimli teknik Adam Yılmaz Vural, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Keçiörengücü ile oynayacağız. Kazanmamız halinde, Erzurumspor kaybeder, Adana Demirspor puan kaybederse biz çıkacağız. Allah bize Fatih Terim şansı versin." dedi.