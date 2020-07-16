Akhisarspor'da Yılmaz Vural: Allah bize Fatih Terim şansı versin
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisaspor'da teknik direktör Yılmaz Vural takımıyla birlikte Süper Lig'e yükselmenin hesaplarını yapıyor. Son hafta itibarı ile 57 puanla dördüncü sırada olan Akigolar'ın deneyimli çalıştırıcısı yaptığı açıklamada, Allah bize Fatih Terim şansı versin." dedi.
Yılmaz Vural, A Milli Takım'ın Fatih Terim döneminde İzlanda'yı Selçuk İnan'ın frikik golüyle 1-0 yenerek, Kazakistan'ın da Letonya karşısında galibiyet almasının ardından 2016 Avrupa Şampiyonası'na gitmesine gönderme yaptı.
"ALLAH BİZE FATİH TERİM ŞANSI VERSİN"
Deneyimli teknik Adam Yılmaz Vural, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Keçiörengücü ile oynayacağız. Kazanmamız halinde, Erzurumspor kaybeder, Adana Demirspor puan kaybederse biz çıkacağız. Allah bize Fatih Terim şansı versin." dedi.
- 16.07.2020
- Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin oranları belli oldu!
- Takımdan ayrılıyor mu? MKE Ankaragücü'nden Gerson Rodrigues açıklaması!
- Ankara Tenis Kulübü'nden 'corona virüsü' açıklaması
- Frey'den açıklama! ''Fenerbahçe'de yeniden doğacağım"
- Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Galatasaray'ın da listesindeydi! Rodrigues'in yerine geliyor...
- Sambacı yolda! İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası
- Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Mesut Özil transferinde son perde! Fenerbahçe'ye evet...
- Fenerbahçe'den yılın transfer harekatı! Fatih Terim çok kızacak
- Fenerbahçe haberi: Sinan Gümüş'ten sonra 3 bomba daha!
- Fenerbahçe aradığı sol beki Süper Lig'de buldu! Resmi teklif...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Akhisarspor'da Yılmaz Vural: Allah bize Fatih Terim şansı versin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.