Gümrük kaçtı Akigo yakaladı

TFF 1. Lig play-off ilk maçında sahasında Karagümrük ile Akhisarspor 3-3 berabere kaldı. Karagümrük üç kez öne geçtiği maçta rakibine yakalandı. 18'de Erik Sabo'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçen kırmızı- siyahlılar, 34'te Bertuğ Bayar'ın golüne gole engel olamadı ve devre 1-1 bitti. Gümrük 58'de Sobiech ile 2-1 öne geçti. Akhisar bu gole 84'te Erhan Çelenk ile yanıt verdi. 87'de Koray'ın golüyle skor 3-2 oldu ama pes etmeyen Akhisar, 90+5'te Uğur ile 3-3'ü yakaladı. Rövanş için avantajı eline geçirdi.



FİNAL BAYRAM ÖNCESİ

Hatayspor ve Erzurumspor'dan sonra Süper Lig'e çıkacak üçüncü takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-off finali Kurban Bayramı'ndan bir gün önce, arefe günü 30 Temmuz tarihinde oynanacak. Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı finalin yeri ise TFF tarafından daha sonra ilan edilecek.



VURAL: PES ETMEDİK

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Maçın 3-3 bitmesi bizim için büyük bir avantaj. Oyuncularımızı kutluyorum. Hepimizin arzusu tur atlayıp finale kalmak. Pazar günü çok çekişmeli bir Play-Off maçı izleteceğiz.

FATİH'TE EVLERDE MEŞALE ŞOVU

Karagümrük taraftarı, Akhisarspor maçı esnasında stadın yanında yer alan evlerden meşale gösterisi yaptı. Korona virüs pandemisi dolasıyla tribünde yer alamayan taraftarlar stadın hemen dışında bulunan evlerden takımlarına destek verdi. Maçın başında yakılan meşaleler güzel bir görüntü oluşturdu.