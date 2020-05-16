Hatay 2. kez teste girdi

TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor'un futbolcu, teknik heyet ve personeline ikinci defa Covid-19 testi yapıldı. Hatayspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Osman Çalgın Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren bordo-beyazlı ekibin test sonuçlarının, ilerleyen günlerde sonuçlanacağı bildirildi.