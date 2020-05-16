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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Hatay 2. kez teste girdi

Hatay 2. kez teste girdi

1. Lig'in lideri Hatayspor'un futbolcu, teknik heyet ve personeline ikinci defa Covid-19 testi yapıldı. yapılan yazılı açıklamada, 'nde hazırlıklarını sürdüren bordo-beyazlı ekibin test sonuçlarının, ilerleyen günlerde sonuçlanacağı bildirildi.

1. Lig'in lideri Hatayspor'un futbolcu, teknik heyet ve personeline ikinci defa Covid-19 testi yapıldı. yapılan yazılı açıklamada, 'nde hazırlıklarını sürdüren bordo-beyazlı ekibin test sonuçlarının, ilerleyen günlerde sonuçlanacağı bildirildi.

  1. 16.5.2020
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