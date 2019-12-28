Bursaspor lideri devirdi!
TFF 1. Lig’in 17. haftasında sahasında lider Hatayspor’u konuk eden Bursaspor, müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Yeşil-beyazlılar bu galibiyetle puanını 27'ye yükseltirken, Hatayspor 36 puanda kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü.
TFF 1. Lig'in 17. haftasında sahasında lider Hatayspor'u konuk eden Bursaspor, müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada savunmanın hatalı pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Seleznov, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
14. dakikada Kubilay'ın sol kanattan içeriye çevirdiği topu Akın çeldi. Müsait durumda topla buluşan Onur'un şutunu Akın son anda kornere çeldi.
45. dakikada Selim'in sağ kanattan ortaladığı topa Caner Hüseyin düzgün kafa vuruşuyla ağları havalandırdı. 1-1
48. dakikada Seleznov'un pasıyla sol kanattan ceza sahası içerisine giren Kubilay'ın şutunu Akın son anda kornere çeldi.
58. dakikada rakiplerinden sıyrılan Rayane'nin ceza sahası dışından çektiği şutu Çağlar, kornere tokatladı.
73. dakikada Özer'in sol kanattan ceza sahası içerisine girer girmez vurduğu şutu Akın köşeden kornere çeldi.
75. dakikada Özer'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda top direkten oyun alınana geri geldi. İkinci pozisyonda tekrar kafayı vuran Kubilay'ın şutu direğe çarparak auta gitti.
82. dakikada Selim'in içeriye çevirdiği Onur istediği gibi uzaklaştıramadı. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Gökhan'ın şutunu son anda Çağlar kurtardı.
90+1. dakikada Onur'un sol kanattan çevirdiği top direkten oyun alanına döndü. Pozisyonu iyi takip eden Burak Altıparmak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
- 28.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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