Fatih Karagümrük'te Giray Bulak dönemi sona erdi! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
28 Aralık 2019, Cumartesi
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Fatih Karagümrük'te Giray Bulak dönemi sona erdi!

Fatih Karagümrük'te Giray Bulak dönemi sona erdi!

TFF 1. Lig'de teknik direktör ayrılığı yaşandı... Ligin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, tecrübeli teknik direktör Giray Bulak ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu...

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Giray Bulak ile yollarını ayırdı.

Fatih Karagümrük'ün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Sayın Giray Bulak ile karşılıklı görüşerek ayrılmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı sonsuz teşekkür eder, başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

  1. 28.12.2019
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