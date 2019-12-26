Balıkesirspor'da Tomislav Glumac takımdan ayrıldı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
26 Aralık 2019, Perşembe
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'da takımdan ayrıldı

Balıkesirspor'da Tomislav Glumac takımdan ayrıldı

1. Lig ekiplerinden 'da 'la yollar ayrıldı. 5 yıldır Balıkesirspor'da oynayan Hırvat oyuncu için, "Profesyonel sporcu duruşuyla herkesin gönlünü kazanan Tomislav Glumac kardeşimize Balıkesirspor Kulübü kapılarının her zaman ardına kadar açık olduğunu belirtmek isteriz." ifadeleri kullanıldı.

1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi 'da 5 yıldır forma giyen defans oyuncusu 'la yollar ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hırvat oyuncu Glumac'ın kendi isteğiyle sözleşmesini feshettiği belirtildi.

"BALIKESİRSPOR'UN KAPILARI HER ZAMAN AÇIK"

Açıklamada, "Balıkesirspor için büyük emek sarf eden futbolcumuza bundan sonraki yaşamında başarılar, aile bireyleri ile birlikte ömür boyu sağlık ve mutluluklar dileriz. Profesyonel sporcu duruşuyla herkesin gönlünü kazanan Tomislav Glumac kardeşimize Balıkesirspor Kulübü kapılarının her zaman ardına kadar açık olduğunu belirtmek isteriz." ifadeleri kullanıldı.

  1. 26.12.2019
  2. Güncelleme: 26.12.2019 19:27
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