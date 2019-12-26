Balıkesirspor'da Tomislav Glumac takımdan ayrıldı
TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da Tomislav Glumac'la yollar ayrıldı. 5 yıldır Balıkesirspor'da futbol oynayan Hırvat oyuncu için, "Profesyonel sporcu duruşuyla herkesin gönlünü kazanan Tomislav Glumac kardeşimize Balıkesirspor Kulübü kapılarının her zaman ardına kadar açık olduğunu belirtmek isteriz." ifadeleri kullanıldı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da 5 yıldır forma giyen defans oyuncusu Tomislav Glumac'la yollar ayrıldı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hırvat oyuncu Glumac'ın kendi isteğiyle sözleşmesini feshettiği belirtildi.
"BALIKESİRSPOR'UN KAPILARI HER ZAMAN AÇIK"
Açıklamada, "Balıkesirspor için büyük emek sarf eden futbolcumuza bundan sonraki futbol yaşamında başarılar, aile bireyleri ile birlikte ömür boyu sağlık ve mutluluklar dileriz. Profesyonel sporcu duruşuyla herkesin gönlünü kazanan Tomislav Glumac kardeşimize Balıkesirspor Kulübü kapılarının her zaman ardına kadar açık olduğunu belirtmek isteriz." ifadeleri kullanıldı.
- 26.12.2019
- Güncelleme: 26.12.2019 19:27
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
Balıkesirspor'da Tomislav Glumac takımdan ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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