Ekol Göz Menemenspor devreyi galibiyetle kapamak istiyor

Cenk Laleci, yaptığı açıklamada, 2-1 kazandıkları Bursaspor karşısında iyi bir oyun sergilediklerini belirterek, oyuncularını tebrik etti.

Altınordu maçı için de moral kazandıklarını kaydeden Laleci, şöyle konuştu:

"Altınordu iyi bir takım. Oyun sistemi olan bir takım. Onlar da bir çıkış içindeler ve yukarıya tırmanmak için bir çıkış yolu arıyorlar. Biz de yerimizi perçinlememiz için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Haftalarca Altınordu'nun tüm maçlarını izleme fırsatımız oldu. Dersimize iyi çalıştık, iyi analiz ettik. Hafta içinde hazırlıklarımızı doğru yapacağız ve Allah'ın izniyle 3 puanı hanemize yazdırıp, bu devreyi ikinci sırada bitireceğiz."