Ekol Göz Menemenspor devreyi galibiyetle kapamak istiyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un Teknik Direktörü Cenk Laleci, Altınordu karşısında da kazanarak ligin ilk yarısını ikinci sırada tamamlamak istediklerini söyledi.
Cenk Laleci, yaptığı açıklamada, 2-1 kazandıkları Bursaspor karşısında iyi bir oyun sergilediklerini belirterek, oyuncularını tebrik etti.
Altınordu maçı için de moral kazandıklarını kaydeden Laleci, şöyle konuştu:
"Altınordu iyi bir takım. Oyun sistemi olan bir takım. Onlar da bir çıkış içindeler ve yukarıya tırmanmak için bir çıkış yolu arıyorlar. Biz de yerimizi perçinlememiz için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Haftalarca Altınordu'nun tüm maçlarını izleme fırsatımız oldu. Dersimize iyi çalıştık, iyi analiz ettik. Hafta içinde hazırlıklarımızı doğru yapacağız ve Allah'ın izniyle 3 puanı hanemize yazdırıp, bu devreyi ikinci sırada bitireceğiz."
- 25.12.2019
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Fenerbahçe'de Zajc ve Ekici yolcu
Toplam 1
Yorum
emre ay m.ekici ortasahanın herbölgesinde oynar.böyle değerli bir oyuncudan neden faydalanılmaz anlamıyorum.
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Sörloth farkı
Toplam 1
Yorum
baksoy Gerçekten iyi ki SÖTLOTH var ? Yoksa düşme potasında olurduk ?
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Böyle gitmez
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu soruna bir çözüm bulalım artık ? Top kesici özelliği olan bir ön liberomuz yok ?
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