Son dakika: Eskişehirspor'da Coşkun Demirbakan dönemi sona erdi
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, teknik direktör Coşkun Demirbakan'la yolların ayırdığını açıkladı. Kırmızı siyahlı ekip son olarak evinde Balıkesirspor'a 2-1 mağlup olmuştu.
Eskişehirspor, teknik direktör Coşkun Demirbakan'la yolların ayrıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Teknik Direktörümüz Coşkun Demirbakan ile yaptığımız görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedilmesine karar verilmiştir. Kulübümüzün zor günlerinde takımımıza hizmet eden ve ayrıca sözleşmeden doğan alacaklarının önemli bir kısmından feragat eden Coşkun Demirbakan ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde kendilerine başarılar dileriz."
- 24.12.2019
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KAĞAN KUZEYKAN İZMİR SAYIN BAŞKAN İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK.TAKIM YÜRÜYEREK TOP OYNUYOR.HELE İKİNCİ YARI TAKIM YERLERDE SÜRÜNÜYOR.LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN.
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Son dakika: Eskişehirspor'da Coşkun Demirbakan dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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