Son dakika: Eskişehirspor'da Coşkun Demirbakan dönemi sona erdi - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
24 Aralık 2019, Salı
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Son dakika: 'da dönemi sona erdi

Son dakika: Eskişehirspor'da Coşkun Demirbakan dönemi sona erdi

1. Lig ekiplerinden , teknik direktör 'la yolların ayırdığını açıkladı. Kırmızı siyahlı ekip son olarak evinde Balıkesirspor'a 2-1 mağlup olmuştu.

, teknik direktör 'la yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Teknik Direktörümüz Coşkun Demirbakan ile yaptığımız görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedilmesine karar verilmiştir. Kulübümüzün zor günlerinde takımımıza hizmet eden ve ayrıca sözleşmeden doğan alacaklarının önemli bir kısmından feragat eden Coşkun Demirbakan ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde kendilerine başarılar dileriz."

  1. 24.12.2019
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