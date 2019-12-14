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14 Aralık 2019, Cumartesi
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Milinkovic şoku

Milinkovic şoku

'in alacaklarını gerekçe göstererek kulüpten ayrıldığını açıkladı. 31 yaşındaki Sırp oyuncuyla yapılan görüşmelerde ödeme planında anlaşma sağlanamadığı ve Milinkovic'in ayrılık kararı aldığı belirtildi.

, 'in alacaklarını gerekçe göstererek kulüpten ayrıldığını açıkladı. 31 yaşındaki Sırp oyuncuyla yapılan görüşmelerde ödeme planında anlaşma sağlanamadığı ve Milinkovic'in ayrılık kararı aldığı belirtildi. Geçtiğimiz sezon G.Birliği'nden transfer edilen orta saha, bu yıl 13 maçta 3 gol, 4 asistle oynuyordu.

  1. 14.12.2019
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