Dev düelloda kazanan yok - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
02 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Dev düelloda kazanan yok

Dev düelloda kazanan yok

Dev düelloda kazanan yok

’nin gollerini ve attı. , ve ’le fileleri sarstı.

1. Lig'de zirvenin iki iddialı ekibi ile yenişemedi. 10'da Serkan vurdu Gökhan çıkardı tamamladı: 1-0. 14'te duran topta oluşan karambolde dengeyi getirdi: 1-1. 45'de Tolga'nın ortasına vurdu: 1-2. 67'de Ümraniye'nin kazandığı penaltıyı gole çevirdi: 2-2. Maç bu skorla bitti.

  1. 2.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dev düelloda kazanan yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN