Dev düelloda kazanan yok
Ümraniye’nin gollerini Gimbert ve Emircan attı. Akhisar, Uğur ve Ergin’le fileleri sarstı.
TFF 1. Lig'de zirvenin iki iddialı ekibi Ümraniye ile Akhisar yenişemedi. 10'da Serkan vurdu Gökhan çıkardı Gimbert tamamladı: 1-0. 14'te duran topta oluşan karambolde Uğur dengeyi getirdi: 1-1. 45'de Tolga'nın ortasına Ergin vurdu: 1-2. 67'de Ümraniye'nin kazandığı penaltıyı Emircan gole çevirdi: 2-2. Maç bu skorla bitti.
- 2.12.2019
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