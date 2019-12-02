Dev düelloda kazanan yok

TFF 1. Lig'de zirvenin iki iddialı ekibi Ümraniye ile Akhisar yenişemedi. 10'da Serkan vurdu Gökhan çıkardı Gimbert tamamladı: 1-0. 14'te duran topta oluşan karambolde Uğur dengeyi getirdi: 1-1. 45'de Tolga'nın ortasına Ergin vurdu: 1-2. 67'de Ümraniye'nin kazandığı penaltıyı Emircan gole çevirdi: 2-2. Maç bu skorla bitti.