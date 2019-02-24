Gaziantep'te puanlar paylaşıldı
24 Şubat 2019, Pazar
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'te puanlar paylaşıldı

Gaziantep'te puanlar paylaşıldı

Spor Toto 1’inci Lig’in 23’üncü haftasında Gazişehir , sahasında konuk ettiği ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

47'nci dakikada topla ceza alanı içine giren Sissoko pasını Jesse'ye aktardı, bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

63'üncü dakikada ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Igor'un sert şutu az farkla yandan auta çıktı.

66'ncı dakikada Sow'un rakip ceza alanı içinde düşürülmesi ile hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gökhan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

68'inci dakikada kaleye yakın bölgede serbest vuruş kazanan Eksişehirspor'da topun başına Milinkovic geçti. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

STAT: Kalyon
HAKEMLER: Burak Şeker, Gökhan Barcın, Ali Can Alp
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay - Uğur, Yalçın, Oğulcan, Gökhan, Rıdvan, Mücahit, Kenan (Dk. 71 Chabbi), Elmar (Dk. 22 Kubilay), Erhan (Dk. 59 Igor), Sow
: Melih - Sissoko (Dk. 53 Ferhat), Berkay, Issah, Milinkovic, Erdal, Mehmet (Dk. 75 Alperen), Jesse, Hakan, Mehmet, İbrahim (Dk. 46 Kıvanç)
GOLLER: Dk. 67 Gökhan (Gazişehir Gaziantep) - Dk. 47 Jesse (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Rıdvan (Gazişehir Gaziantep) - Mehmet, Hakan (Eskişehirspor)

  1. 24.02.2019
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