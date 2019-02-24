Gaziantep'te puanlar paylaşıldı
Spor Toto 1’inci Lig’in 23’üncü haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında konuk ettiği Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
47'nci dakikada topla ceza alanı içine giren Sissoko pasını Jesse'ye aktardı, bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
63'üncü dakikada ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Igor'un sert şutu az farkla yandan auta çıktı.
66'ncı dakikada Sow'un rakip ceza alanı içinde düşürülmesi ile hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gökhan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
68'inci dakikada kaleye yakın bölgede serbest vuruş kazanan Eksişehirspor'da topun başına Milinkovic geçti. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.
STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Burak Şeker, Gökhan Barcın, Ali Can Alp
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay - Uğur, Yalçın, Oğulcan, Gökhan, Rıdvan, Mücahit, Kenan (Dk. 71 Chabbi), Elmar (Dk. 22 Kubilay), Erhan (Dk. 59 Igor), Sow
ESKİŞEHİRSPOR: Melih - Sissoko (Dk. 53 Ferhat), Berkay, Issah, Milinkovic, Erdal, Mehmet (Dk. 75 Alperen), Jesse, Hakan, Mehmet, İbrahim (Dk. 46 Kıvanç)
GOLLER: Dk. 67 Gökhan (Gazişehir Gaziantep) - Dk. 47 Jesse (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Rıdvan (Gazişehir Gaziantep) - Mehmet, Hakan (Eskişehirspor)
- 24.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
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