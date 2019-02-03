Adanaspor deplasmanda galip

Maça ev sahibi Afjet Afyonspor başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR



10'uncu dakikada Afjet Afyonspor'da Metin Yüksel'in ara pasında topla buluşan Ersel, ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Emre'nin kaleye gönderdiği top üstten auta çıktı.

21'nci dakikada Onur Ramazan'ın pasıyla topla buluşan Uğur'un uzak köşeye yaptığı ortada kaleci İrfan Can, Ersel'den önce topa sahip oldu.

25'inci dakikada sağ kanattan Uğur'un ceza sahası uzak köşesine yaptığı ortaya Ersel nefis bir tek vuruş yaptı ancak kaleci topu kornere çeldi.

26'ncı dakikada hızlı hücum geliştiren Adanaspor'da Kone'nin ceza alanı içine girdiği sırada topuna Cenk müdahale etti. Boşta kalan topa Hakan Barış'ın plasesinde kaleci Soner topu kornere çeldi.

27'nci dakikada kullanılan köşe vuruşunda Veli'nin kafa vuruşunda köşeye giden topu kaleci Soner tokatlayarak kornere çeldi.

37'nci dakikada gelişen Afjet Afyonspor atağında Uğur'un ceza sahasına yaptığı ortaya savunma müdahale etti. Seken topa ceza alanı dışından Nazmi'nin vuruşu yandan auta gitti.

45'inci dakikada gelişen Adanaspor atağında Ahmet Dereli ceza alanı ön çizgisinde topla buluştu. Bu oyuncunun yerden yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.

Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

46'ncı dakikada sağ kanatta topla buluşan Adanaspor'da Ahmet Dereli rakibi Emre'den kurtulup çaprazdan vurdu. Savunmanın arasından geçen top kaleci Soner'in altından ağlara gitti: 0-1.

68'inci dakikada gelişen Adanaspor atağından ceza sahası dışından Eren Keleş'in gönderdiği topla buluşan Kone düzgün vuruşla ağları havalandırdı: 0-2.

84'üncü dakikada Adanaspor'da sağ kanattan topla buluşan Bumba ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Kone takımının 3'üncü kendisinin ise 2'nci golünü attı: 0-3.

Maçta başka gol olmayınca Adanaspor sahadan 3-0 galip ayrıldı.

MAÇIN ARDINDAN

Spor Toto 1. Ligin 20. haftasında konuk ettiği Adanaspor'a 3-0 mağlup olan Afjet Afyonspor'un teknik direktörü Serhat Güller, "İkinci yarının başında yediğimiz gol, bütün oyun planımızı, moralimizi, düzenimizi ve oyun coşkumuzu sekteye uğrattı. Daha sonra da kontraya yakalandığımız pozisyonlarda da maalesef iki gol daha yedik." dedi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Serhat Güller, beklemedikleri bir sonuçla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Maçın ilk yarısında çok iyi oynadıklarını dile getiren Güller, şöyle konuştu:

"Belki de iç sahada oynadığımız en iyi maçlardan bir tanesini oynayarak müsabakaya başladık. İyi de pozisyonlar yakaladık. Rakibimizi kendi sahasında kalmaya mecbur etmeye çalıştık. Coşkulu bir oyunla ilk yarıyı bitirdik. Ama ilk yarıda yakaladığımız pozisyonlarla maçı bitirmemiz lazımdı. Yakaladığımız pozisyonlardan bir tanesini gol yapsaydık belki aynı sonuçla rakip takımı bırakma şansımız olacaktı. Sonuçta, ikinci yarının başında yediğimiz gol, bütün oyun planımızı, moralimizi, düzenimizi ve oyun coşkumuzu sekteye uğrattı. Daha sonra da kontraya yakalandığımız pozisyonlarda da maalesef iki gol daha yedik."

COŞKUN DEMİRBAKAN: "KAZANMAYI HAK ETTİK"

Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan da maçı kazandıkları için çok mutlu olduklarını kaydetti.

Rakipleri için üzgün olduklarına değinen Demirbakan, şöyle devam etti:

"İnşallah, gelecek maçlarda toparlanırlar ve daha çekişmeli bir lig olur. Zannediyorum ki kazanmayı hak ettik. Futbolcularımın ayaklarına sağlık ve hepsine teşekkür ediyorum. Rakibimiz bugün ya kötü günündeydi ya da taktik olarak bir şeyler üretemediler. Sırf uzun oynadılar. Bunun haricinde oynamadılar ve bu da bize avantaj sağladı. Dönen toplarla neticeye gittik. Daha iyi olmamız lazım. Kazandık ama yeterli değil, daha çok çalışmamız lazım. Bunun dışında daha iyi yerlere gelmemiz lazım. Bugünkü maç ölçü değil."

STAT: Zafer Stadı

HAKEMLER: Sarper Barış Kaya (xx), Habip Tiryaki (xx), Ali Can Alp (xx)

AFJET AFYONSPOR: Soner Şahin (xx)- Onur Ramazan Toprak (xx)(Dk.62 Bayram Ateji xx), Metin Yüksel (xx), Nazmi Candoğan (xx), Taşkın İlter (xx)(Dk.73 Aykut Uluç x), Cenk Güvenç (xx), Uğur Akdemir (xx), Emre Öztürk (xx), Ersel Aslıyüksek (xx)(Dk.80 Musa Araz), Oltan Karakullukçu (xx), Gökhan Kardeş (xx)

ADANASPOR AŞ: İrfan Can Eğribayat (xxxx)- Göksu Alhas (xxx), Veli Kızılkaya (xxx), İhsan Uğur Göktaş (xxx), Hakan Barış (xxx)(Dk.65 Abdülkadir Özdemir x), Ahmet Dereli (xxx)(Dk.78 Robert Feczesin x), Bumba Claudiu Vasile (xxxx), Moussa Bagayoko (xxx), Famoussa Kone (xxxx)(Dk.88 Doğanay Kılıç), Özkan Taştemur (xxx), Eren Keleş (xxx)

GOLLER: Dk.46 Ahmet Dereli, Dk.68 ve 84 Kone (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Hakan Barış, Göksu Alhas (Adanaspor)