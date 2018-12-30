Osmanlıspor'da transfer çalışmaları
Başkent temsilcisi, Bosna Hersek ekiplerinden Zrinjski'nin sol açığı Ognjen Todorovic ve Zeljeznicar'ın orta saha oyuncusu Jovan Blagojevic ile anlaştı
Osmanlıspor Genel Menajeri Cenk Karayel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Todorovic ve Blagojevic ile prensip anlaşmasına vardıklarını, ara transfer dönemi açıldığında iki futbolcuyla resmi sözleşme imzalayacaklarını ifade etti.
Sol açıkta görev yapan Todorovic, ligde ikinci sırada yer alan Zrinjski'de bu sezon 17 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans gösterdi. 29 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Spartak Trnava'ya bir gol attı.
30 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu Blagojevic ise dördüncü durumda bulunan Zeljeznicar'da 14 maça çıktı.
- 30.12.2018 18:00
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
Osmanlıspor'da transfer çalışmaları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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