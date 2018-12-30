Osmanlıspor'da transfer çalışmaları
30 Aralık 2018, Pazar
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'da transfer çalışmaları

Osmanlıspor'da transfer çalışmaları

Başkent temsilcisi, ekiplerinden Zrinjski'nin sol açığı ve Zeljeznicar'ın orta saha oyuncusu ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden , Premier Ligi ekiplerinden Zrinjski'nin sol açığı ve Zeljeznicar'ın orta saha oyuncusu ile anlaştı.

Osmanlıspor Genel Menajeri Cenk Karayel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Todorovic ve Blagojevic ile prensip anlaşmasına vardıklarını, ara transfer dönemi açıldığında iki futbolcuyla resmi sözleşme imzalayacaklarını ifade etti.

Sol açıkta görev yapan Todorovic, ligde ikinci sırada yer alan Zrinjski'de bu sezon 17 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans gösterdi. 29 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu, Şampiyonlar Ligi elemelerinde Spartak Trnava'ya bir gol attı.

30 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu Blagojevic ise dördüncü durumda bulunan Zeljeznicar'da 14 maça çıktı.


  1. 30.12.2018 18:00
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