Tetiş Yapı Elazığspor, Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup etti
Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor, Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup etti.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Mustafa Aydın, Ahmet Şimşek, Anıl Usta
Tetiş Yapı Elazığspor: Soner Şahin, Fatih Serkan Kurtuluş (Dk. 73 Ali Fırat Okur), Kadir Bekmezci (Dk. 83 Enes Batın Kaplan), Ahmet Aras (Dk. 82 Erhan Çinar), Onur Alsu, Adem Alkaşi, Bagayoko, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Orhan Şam, Kadir Taşoğlu
Kardemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz, Ahmet Karadayı, Fatih Tultak, Abdullah Sezgin, Ali Kemal Yılmaz, Can Sıkılmaz, Yusuf Akbulut, Batuhan Kurt (Dk. 77 Arif Bostancı), Cihan Aydın (Dk. 65 Toykan Topuz), Berk Kervankıran (Dk. 90 Arda Belen), Melih Berat Arslan
Goller: Dk. 10 ve 64 Ahmet Aras, Dk. 50 Bagayoko, Dk. 69 Emre Öztürk (Tetiş Yapı Elazığspor)
Sarı kartlar: Dk. 7 Kadir Taşoğlu (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 48 Can Sıkılmaz, Dk. 65 Fatih Tultak, Dk. 90 Toykan Topuz (Kardemir Karabükspor)
- 22.9.2018 22:32
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