Tetiş Yapı Elazığspor, Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup etti – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    , 'u 4-0 mağlup etti

    Tetiş Yapı Elazığspor, Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup etti

    1. Lig'in 6. haftasında , 'u 4-0 mağlup etti.

    Stat: Elazığ Atatürk

    Hakemler: Mustafa Aydın, Ahmet Şimşek, Anıl Usta

    Tetiş Yapı Elazığspor: Soner Şahin, Fatih (Dk. 73 Ali Fırat Okur), (Dk. 83 Enes Batın Kaplan), (Dk. 82 Erhan Çinar), Onur Alsu, Adem Alkaşi, Bagayoko, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, , Kadir Taşoğlu

    Kardemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz, Ahmet Karadayı, Fatih Tultak, Abdullah Sezgin, Yılmaz, , Yusuf Akbulut, Batuhan Kurt (Dk. 77 Arif Bostancı), Cihan Aydın (Dk. 65 Toykan Topuz), Berk Kervankıran (Dk. 90 Arda Belen), Melih Berat Arslan

    Goller: Dk. 10 ve 64 Ahmet Aras, Dk. 50 Bagayoko, Dk. 69 Emre Öztürk ()

    Sarı kartlar: Dk. 7 Kadir Taşoğlu (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 48 Can Sıkılmaz, Dk. 65 Fatih Tultak, Dk. 90 Toykan Topuz ()

    1. 22.9.2018 22:32
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