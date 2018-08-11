Gakgoşlar’da Afrika ateşi – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    ’da ateşi

    <a href="/index/gakgoslar?id=617eca96-ba56-46f5-b7f2-f00f0901e8c4" class="" rel="tag">Gakgoşlar</a>’da <a href="/index/afrika?id=491925c1-93bb-431c-a12e-5c0d19a556f6" class="" rel="tag">Afrika</a> ateşi
    ELAZIĞSPOR, U21 takımında forma giyen Malili orta saha (20) ve stoper (19) ile profesyonel sözleşme imzaladı. 'dan yapılan açıklamada, " komitemizin her iki futbolcuyla yaptığı görüşmeler sonucunda 3 yıllık sözleşme imzalandı. ve 'ya bordo-beyaz forma altında başarılar dileriz" denildi.
    1. 11.8.2018
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