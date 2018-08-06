Ömer Akman, Karacabey Belediyespor'da
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Ömer Akman, Karacabey Belediyespor'da

    3'üncü takımlarından , 'dan etti.

    , 25 yaşında orta sahada oynayan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Karacabey Belediyespor Başkanı , yönetici Mustafa Kuzu ve genel kaptan İlker Özdemir katıldı.


    Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak, " çalışmalarımız sürüyor. Bugün eksik olarak gördüğümüz orta saha mevkiine 'dan Ömer Akman'ı transfer ettik. Her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.
    'nın Kray takımının alt yapısından yetişen 25 yaşındaki Ömer Akman, geçtiğimiz sezon 2'nci takımlarından Bugsaşspor'la 16 maça çıktı.

    1. 6.8.2018 15:19
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