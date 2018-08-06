TFF 3'üncü Lig takımlarından Karacabey Belediyespor, Bugsaşspor'dan Ömer Akman'ı transfer etti.
Karacabey Belediyespor, 25 yaşında orta sahada oynayan Ömer Akman ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak, yönetici Mustafa Kuzu ve genel kaptan İlker Özdemir katıldı.
Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Bugün eksik olarak gördüğümüz orta saha mevkiine Bugsaşspor'dan Ömer Akman'ı transfer ettik. Her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.
Almanya'nın Kray takımının alt yapısından yetişen 25 yaşındaki Ömer Akman, geçtiğimiz sezon 2'nci Lig takımlarından Bugsaşspor'la 16 maça çıktı.
- 6.8.2018 15:19
-
Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 12
Yorum
Murat Nihat az buçuk severdim seni, o sevgini de bitirdin...
-
Beşiktaş Beiranvand transferinde sona yaklaştı!
Toplam 5
Yorum
kartal 007 Koreli Jo bundan daha iyiydi, keşke o gelebilse.
-
Galatasaray'ı penaltılarda yenen Akhisarspor TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu - GENİŞ ÖZET İZLE | GOLLER İZLE
Toplam 17
Yorum
Aslan Insan görmek istedigini görür,VAR gecin gol pozisyonumuz yok FatihTerim dahale Gomis israri neden Sinan nerede ?
Ömer Akman, Karacabey Belediyespor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.