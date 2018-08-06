Karacabey Belediyespor, 25 yaşında orta sahada oynayan Ömer Akman ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak, yönetici Mustafa Kuzu ve genel kaptan İlker Özdemir katıldı.



Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Bugün eksik olarak gördüğümüz orta saha mevkiine Bugsaşspor'dan Ömer Akman'ı transfer ettik. Her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.

Almanya'nın Kray takımının alt yapısından yetişen 25 yaşındaki Ömer Akman, geçtiğimiz sezon 2'nci Lig takımlarından Bugsaşspor'la 16 maça çıktı.