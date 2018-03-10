Aydın'da Cizre seferberliği – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    'da Cizre seferberliği

    <a href="/index/aydin?id=ab9bd048-c4ab-47dd-a2d9-08a795bccf6a" class="" rel="tag">Aydın</a>'da Cizre seferberliği
    3. LİG 3. Grup'ta ateş hattında kalan Aydınspor, yarın Cizre'de beyaz bir sayfa açmak istiyor. , "2 haftadır oynadığımız güzel oyunda sadece 3 puan eksikti. Bu hafta alabileceğimiz 3 puan sonraki maçlar için büyük moral olacak" dedi.
    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:52
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