Murat Giresun’da

Kupada tarih yazan Giresunspor transferde de bombayı patlattı. Yeşil-beyazlılar Erzurum’la yollarını ayıran 29 yaşındaki sağ kanat Murat Gürbüzerol ile anlaştı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i eleyerek adını çeyrek finale yazdıran Giresunspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, son olarak Erzurum forması giyen Murat Gürbüzerol ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Ligin ilk yarısında 13 maçta görev yapan 29 yaşındaki sağ kanat, geçtiğimiz gün takımıyla yollarını ayırmıştı. Murat daha önce Manisa, Samsun, Akhisar, Bolu ve Balıkesir formalarını da terletmişti. Kadrosunu Muhammet Reis, Abdülkerim Bardakçı ve Ahmet Şahin'le güçlendiren Çotanaklar'ın, ara transfer dönemindeki 5. transferini de tecrübeli oyuncuyla gerçekleştirdi.