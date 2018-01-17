Çaykur Rizespor'da ayrılık
TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kaleci Muhammed Alperen Uysal ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.
Yeşil-mavili kulübün basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, yeni yapılanma çalışmaları kapsamında kaleci Muhammed Alperen Uysal ile karşılıklı anlaşarak ayrılma kararı aldıklarını belirtti.
Bakır, Alperen'e kulübe yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederken futbol yaşamında da başarı dileklerinde bulundu.
24 yaşındaki kaleci, 2016-2017 sezonunda transfer olduğu Karadeniz ekibinde 1,5 yılda lig maçlarında forma şansı bulamazken 2 kez kupa maçında görev aldı.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:41
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Kartal’da yeni hedef Chicharito
Toplam 3
Yorum
dnz bizim birinci santrforumuz var zaten. alacaksanız 2 milyonu geçmeyecek afrikalı genç bir yetenek bulun yedek kulübesinde pişirin.
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Beşiktaş'tan sonra... G.Saray'dan sürpriz hamle!
Toplam 2
Yorum
aslan Geç kalınmış birşey UEFA ve SÜPER kupa sahibi galatasarayın dünya pazarında bambaşka yeri olmalı Şampiyonlar liği en başarılı 20 tkm biri
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Trabzonspor’un ‘kupa’ özlemi
Toplam 2
Yorum
tokatlı sadece istemekle olmuyor, belli ki antalya da kamp değil tatil yapılmış, o ne ruhsuzluktu öyle. belliki çok sıkacaz dişlerimizi yine
Çaykur Rizespor'da ayrılık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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