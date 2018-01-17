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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    'da ayrılık

    Çaykur Rizespor'da ayrılık

    TFF 1. Lig ekiplerinden , kaleci ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

    Yeşil-mavili kulübün basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, yeni yapılanma çalışmaları kapsamında kaleci ile karşılıklı anlaşarak ayrılma kararı aldıklarını belirtti.

    Bakır, Alperen'e kulübe yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederken futbol yaşamında da başarı dileklerinde bulundu.

    24 yaşındaki kaleci, 2016-2017 sezonunda transfer olduğu Karadeniz ekibinde 1,5 yılda lig maçlarında forma şansı bulamazken 2 kez kupa maçında görev aldı.

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:41
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