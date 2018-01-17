Çaykur Rizespor'da ayrılık

Yeşil-mavili kulübün basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, yeni yapılanma çalışmaları kapsamında kaleci Muhammed Alperen Uysal ile karşılıklı anlaşarak ayrılma kararı aldıklarını belirtti.

Bakır, Alperen'e kulübe yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederken futbol yaşamında da başarı dileklerinde bulundu.

24 yaşındaki kaleci, 2016-2017 sezonunda transfer olduğu Karadeniz ekibinde 1,5 yılda lig maçlarında forma şansı bulamazken 2 kez kupa maçında görev aldı.