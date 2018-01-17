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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Manisaspor, 'a emanet

    Manisaspor, <a href="/index/taner-taskin?id=d194567f-6215-4965-8590-549bb6b120d5" class="" rel="tag">Taner Taşkın</a>'a emanet

    TFF 1'inci Lig'de , teknik direktör 'nin istifasının ardından takımı 2015-16 sezonunda 2'nci Lig'de şampiyon yapan 'a emanet etti.

    Taşkın, Tarık Almış Tesisleri'nde Başkan Abdullah Mergen'le bir araya gelerek 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlıların eski futbolcuları arasında da yer alan Taşkın, Manisaspor'un ardından Sarıyer ve Amed Sportif'i de çalıştırdı. kulüpte o dönem yine Mergen yönetiminde görev almıştı.

    Ligde aldığı 9 puan silme cezasının ardından ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan, mali sıkıntılar nedeniyle önemli futbolcularını kaybeden 'da Başkan Abdullah Mergen, Taşkın'ın zor bir dönemde görevi üstlendiğini belirterek, " Manisa'nın evladı. Hem futbolcu hem teknik adam olarak kulübe önemli hizmetleri bulundu" dedi.

    Taşkın ise bu periyotta herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek, "Var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:55
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