Manisaspor, Taner Taşkın'a emanet
TFF 1'inci Lig'de Grandmedical Manisaspor, teknik direktör Fatih Tekke'nin istifasının ardından takımı 2015-16 sezonunda 2'nci Lig'de şampiyon yapan Taner Taşkın'a emanet etti.
Taşkın, Tarık Almış Tesisleri'nde Başkan Abdullah Mergen'le bir araya gelerek 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlıların eski futbolcuları arasında da yer alan Taşkın, Manisaspor'un ardından Sarıyer ve Amed Sportif'i de çalıştırdı. Taner Taşkın kulüpte o dönem yine Mergen yönetiminde görev almıştı.
Ligde aldığı 9 puan silme cezasının ardından ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan, mali sıkıntılar nedeniyle önemli futbolcularını kaybeden Grandmedical Manisaspor'da Başkan Abdullah Mergen, Taşkın'ın zor bir dönemde görevi üstlendiğini belirterek, "Taner Taşkın Manisa'nın evladı. Hem futbolcu hem teknik adam olarak kulübe önemli hizmetleri bulundu" dedi.
Taşkın ise bu periyotta herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek, "Var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:55
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Kupa hüsranı
Toplam 8
Yorum
Sabo İki galibiyette şamp.sözü edenler yine hüsrana uğradılar beyler tek çiçekle yaz gelmez ilahi adalette var tabii durum vahim bilesiniz
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Kupa hüsranı
Toplam 8
Yorum
murat kara Kamil ahmet sırıtmamış, adam bir tane orta yapamadı ona gelen topların çoğunu hubocan uzaklaştırdı
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Ozan Tufan’a yer bulamam!
Toplam 6
Yorum
mahoni süreyya abinin yanında çalışabilir belki,
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