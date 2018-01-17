Fatih Tekke resmen ayrıldı

Manisa'da geçen hafta görevinden ayrılma kararı alan teknik direktör Fatih Tekke ile yollar resmen ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Fatih Tekke´nin sözleşmesi, yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak feshedilmiştir" denildi.



MANİSA'DAN DÖN ÇAĞRISI



G. Manisa'da yönetim, takımdan ayrılma hazırlığı yapan Berkay ve Mustafa'ya, "dön" çağrısı yaptı. Dimov, Atiemwen, Meye, Emrullah, Metin ve Zahit'in sözleşmelerini feshettiği Manisa'da takımdan ayrılan İsmail'e de çağrı yapılmıştı.



A.GÜCÜ KONGRESİ BUGÜN



MKE Ankaragücü'nün olağan genel kurulu, Ankara Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde saat 14.00'te yapılacak. Çoğunluk sağlanamaması halinde ise kurul, 25 Ocak'ta aynı yerde çoğunluk aranmaksızın yapılacak.