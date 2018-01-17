Fatih Tekke resmen ayrıldı
Manisa'da geçen hafta görevinden ayrılma kararı alan teknik direktör Fatih Tekke ile yollar resmen ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Fatih Tekke´nin sözleşmesi, yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak feshedilmiştir" denildi.
MANİSA'DAN DÖN ÇAĞRISI
G. Manisa'da yönetim, takımdan ayrılma hazırlığı yapan Berkay ve Mustafa'ya, "dön" çağrısı yaptı. Dimov, Atiemwen, Meye, Emrullah, Metin ve Zahit'in sözleşmelerini feshettiği Manisa'da takımdan ayrılan İsmail'e de çağrı yapılmıştı.
A.GÜCÜ KONGRESİ BUGÜN
MKE Ankaragücü'nün olağan genel kurulu, Ankara Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde saat 14.00'te yapılacak. Çoğunluk sağlanamaması halinde ise kurul, 25 Ocak'ta aynı yerde çoğunluk aranmaksızın yapılacak.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:55
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10 bin euro ödememek için gönderildi! Şimdi...
Toplam 3
Yorum
Aydın Bizimkilere sorsan futbol bizden sorulur :)
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Trabzonspor yeni yıldızlarına kavuşuyor
Toplam 8
Yorum
Q 7 REMY NEDİR BİLMİYORUM AMA VİSCANIN ALINMASI ŞART. OKAYDA KUCKADA BALYAPMAZ ARI GİBİ KANATLARDA CALIŞMIYOR BU TAKIM NASIL GOL ATACAK,STOPER N
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Ümit Özat’tan olaylar hakkında açıklama
Toplam 1
Yorum
fatih dikmeci sen iyi adamsın ümit
Fatih Tekke resmen ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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