Altınordu’da zor viraj

TFF 1'inci Lig'de son 4 haftada 3 puanı bir arada göremeyince 9. sıraya kadar gerileyen Altınordu, milli maç nedeniyle sezona verilecek aradan sonra zorlu bir fikstürle yoluna devam edecek. Kırmızı-lacivertliler, önce İzmir'de zirve takipçisi Akın Çorap Giresunspor'la daha sonra deplasmanda lider Ümraniyespor'la üst üste iki zorlu randevuya çıkacak.