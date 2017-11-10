 Altınordu’da zor viraj – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Altınordu’da zor viraj

    Altınordu’da zor viraj
    TFF 1'inci Lig'de son 4 haftada 3 puanı bir arada göremeyince 9. sıraya kadar gerileyen Altınordu, milli maç nedeniyle sezona verilecek aradan sonra zorlu bir fikstürle yoluna devam edecek. Kırmızı-lacivertliler, önce İzmir'de zirve takipçisi Akın Çorap Giresunspor'la daha sonra deplasmanda lider Ümraniyespor'la üst üste iki zorlu randevuya çıkacak.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:20
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