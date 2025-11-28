Bilardo Federasyonu, çocuk ve aileler için harekete geçti

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Federasyonun tescilli markası ProMatch, artık sadece bir bilardo markası değil; bilardonun toplumla, aileyle ve gençlikle buluşmasını hedefleyen bir sosyal sorumluluk projesi oldu.

EVDE, OFİSTE, HER YERDE BİLARDO KEYFİ

Bilardo sporunun daha geniş kitlelere ulaşması, sevilmesi ve özellikle gençlerin sanal dünyadan uzaklaşıp gerçek bir sporla tanışmaları amacıyla tasarlanan ProMatch Portatif Bilardo Masaları aynı zamanda masa tenisine dönüşüyor.

1 MASA, 2 SPOR – SPORUN EĞLENCELİ YÜZÜ

ProMatch'in yenilikçi tasarımı sayesinde bir masa sadece bilardo değil, masa tenisi olarak da kullanılabiliyor.

İstenildiğinde çalışma masasına dönüşen bu çok işlevli ürün, "1 masa, 2 spor" konseptiyle hem çocuklara hem yetişkinlere hitap ediyor.

Böylece spor, evin doğal bir parçası haline geliyor.

SADECE BİR SPOR DEĞİL, BİR SOSYAL SORUMLULUK HAREKETİ

Bu proje, gençleri dijital bağımlılıktan uzaklaştırmayı, aile içi iletişimi güçlendirmeyi ve sporu hayatın bir parçası haline getirmeyi amaçlayan uzun soluklu bir sosyal sorumluluk girişimi.

Giderek dijitalleşen dünyada çocukların ekran başında geçirdiği saatlerin arttığı bir dönemde, onların gerçek bir sporla fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak gelişimini destekleyen bir çözüm sunuyor.

Bu sayede her ev, her ofis, her okul bir spor alanına, her masa ise birlikte geçirilen değerli anların merkezine dönüşüyor.

AİLELERLE KALİTELİ ZAMANIN YENİ ADRESİ

Günümüz dünyasında aile bireylerinin bir arada geçirdiği zaman giderek azalırken,

ProMatch masalarının bu noktada devreye girmesi hedefleniyor. Bir bilardo ve masa tenisi masası etrafında başlayan bir oyun, aile bireyleri arasındaki bağları güçlendiren, iletişimi artıran ve keyifli anılara dönüşen bir deneyime evrilmesi planlanıyor.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan verdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Bilardo, bir masa etrafında başlayan ama insanları birbirine yaklaştıran bir spordur.

Biz bu projeyle yalnızca yeni bir ürün sunmuyoruz; gençlerimizi sanal dünyadan uzaklaştırarak onları gerçek bir sporla buluşturuyor, aileleri aynı masa etrafında yeniden bir araya getiriyoruz.

ProMatch markamızla ürettiğimiz portatif bilardo masaları, bilardo sevgisini toplumun her kesimine taşımak için başlattığımız bir sosyal sorumluluk projesidir.

İnandığımız bir şey var: Bir masa, bir oyundan çok daha fazlasıdır — bir bağ, bir birliktelik, bir paylaşım alanıdır."

'BİLARDO HERKES İÇİN'

"Türkiye Bilardo Federasyonu olarak inancımız şudur ki bilardo, herkesin oynayabileceği bir spordur.

Salonlardan evlere, profesyonel turnuvalardan okul bahçelerine kadar bilardonun ulaşmadığı yer kalmasın istiyoruz. ProMatch Portatif Bilardo Masaları, bu hedefin en somut adımıdır.

Artık her ev, her ofis, her sınıf bir bilardo salonuna dönüşebilir. ProMatch, bilardonun geleceğini sadece sporcularla değil, toplumun tamamıyla buluşturuyor"