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Haberler Beşiktaş Mohamed Salah transferinden vaz mı geçildi?

Mohamed Salah transferinden vaz mı geçildi?

Yaz transfer döneminin en bomba gelişmesi olan Mohamed Salah transferinde sıcak ve flaş gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen yaptığı basın toplantısında Mısırlı dünyaca ünlü süper yıldız Mohamed Salah ile yürütülen transfer görüşmelerine dair çarpıcı detayları kamuoyuyla paylaştı. Siyah-beyazlı yönetimin transfer masasından kalktığı haberi futbol dünyasında deprem etkisi yarattı. Arama motorlarında "Mohamed Salah transferinden vaz mı geçildi?", "Beşiktaş Mohamed Salah transferi neden yattı, ne oldu?", "Önder Özen Salah açıklaması" ve "Salah Beşiktaş'a gelecek mi?" sorularına yanıt aranıyor. İşte Mohamed Salah transferindeki son dakika gelişmeler, masanın devrilme nedeni ve Önder Özen'in açıklamaları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 22:04 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2026 15:55
Mohamed Salah transferinden vaz mı geçildi?

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, dünya futbolunun en büyük yıldızlarından biri olan Mohamed Salah transferiyle ilgili çok sıcak bir son dakika gelişmesi yaşandı. Dünya genelinde büyük yankı uyandıran ve siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran Mısırlı yıldızın transfer sürecinde beklemedi猛 bir pürüz ortaya çıktı. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, düzenlediği basın toplantısında Salah görüşmelerinin şimdilik askıya alındığını ve kulübün masadan kalktığını duyurdu. Gelişmenin ardından futbolseverler arama motorlarında "Mohamed Salah transferinden vaz mı geçildi?", "Salah Beşiktaş transferi neden durdu?", "Beşiktaş masadan kalktı mı?" ve "Ramy Abbas talepleri neler?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Mohamed Salah transferindeki son durum, masanın devrilme gerekçeleri ve yapılan resmi açıklamalar...

MOHAMED SALAH TRANSFERİ NEDEN DURDU, MASADAN NEDEN KALKILDI?

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Mısırlı yıldızla toplamda 3 kez görüşüldüğünü; projenin, sportif hedeflerin ve kulübün vizyonunun oyuncu tarafına aktarıldığını belirtti. Ancak görüşmelerin finansal aşamaya ve menajer komisyonu sürecine geçilmesiyle birlikte ivmenin olumsuz yönde değiştiğini ifade etti. Özen, transferin tıkanma gerekçesini şu sözlerle özetledi:

"Salah ile temas kurduk. Bu aynı zamanda küresel bir hamleydi. Ürünleştirme, forma satışı ve uluslararası marka değeri üzerine detaylı fizibilite çalışmaları yaptık. Oyuncu ve teknik heyetimizle yapılan görüşmeler oldukça akıcı geçti. Ancak finansal detaylar konuşulmaya başlandığı an, özellikle 21 Temmuz'dan itibaren süreç yavaşladı. Hem bilgi akışında aksamalar hem de finansal yapıyı çıkmaza sokacak yasal sınırların üzerinde talepler gelmeye başladı."

"BAŞKANIMIZ DURACAĞI YERİ TARAF ETTİ"

Önder Özen, Beşiktaş Başkanı ve yönetim kurulunun kulüp disiplininden taviz vermeyeceğini vurgulayarak, "Menajerlik yasal bir iş ve yasal komisyon oranları belli. Bunun üzerine çıkmak illegal durumlar yaratabilir. Söz konusu Beşiktaş ise bu tür durumlara girmemek ilkesel bir duruştur. Sayın Başkanımız popülist bir karar vermeyerek masadan 'şimdilik' kalkmıştır" ifadelerini kullandı.

TRANSFER TAMAMEN BİTTİ Mİ, YENİDEN BAŞLAYABİLİR Mİ?

Siyah-beyazlı kurmaylar transferin "tamamen rafa kalkmadığını", ancak oyuncu temsilcilerinin makul ve yasal sınırlar çerçevesine dönmemesi halinde yeni bir adım atılmayacağını belirtti. Beşiktaş yönetiminin dik duruşu sonrasında topun Mohamed Salah ve temsilcisi Ramy Abbas tarafına geçtiği, Mısırlı yıldızın bu duruma müdahale edip etmeyeceğinin önümüzdeki günlerde netleşeceği bildirildi.

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