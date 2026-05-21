İkinci Önder Özen dönemi

Beşiktaş'ta Önder Özen futbol direktörlüğü görevine getirdi. Başkan Serdal Adalı, dün Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği 56 yaşındaki futbol adamı ile el sıkıştı. Açıklamada "Futbol A Takımımızda yürütülmekte olan yeniden yapılanma çalışmaları doğrultusunda Önder Özen, Futbol Direktörlüğü görevine getirilmiştir" denildi. Özen, Beşiktaş'ta 2013-2014 sezonunda sportif direktörlük yapmıştı.