Yalçın gitti favori Lucescu

Beşiktaş'ta beklenen son, dün gerçekleşti ve teknik direktör Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı. Dün sabah saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri'nde başkan Serdal Adalı, asbaşkan Murat Kılıç ve futbol komitesi üyesi Melih Aydoğdu ile Sergen Yalçın bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantı sonrasında tecrübeli teknik adamla yolların ayrılmasına karar verildi. Böylece siyah-beyazlı takımda 30 Ağustos 2025'te başlayan ikinci Sergen Yalçın dönemi 9 ayda sona erdi.

Sergen Yalçın'ın ayrılmasının ardından Beşiktaş'ta teknik adam adayları da belli olmaya başladı. Başkan Serdal Adalı'nın yabancı bir teknik adamla çalışmak istediği ve listenin ilk sırasında da PAOK'ta başarıdan başarıya koşan Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu olduğu öğrenildi. Crystal Palace'tan sezon sonunda ayrılacak olan Oliver Glasner ile Frankfurt'un başında yer alan Dino Toppmöller'in ismi listede yer alıyor. 3 adaydan birinin Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olmasına kesin gözle bakılıyor.