CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a protesto hazırlığı!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a protesto hazırlığı!

Trendyol Süper Lig'e erken havlu atan, Ziraat Türkiye Kupası'na ise yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor mağlubiyeti ile veda eden Beşiktaş’ta gözler teknik direktör Sergen Yalçın’da. Taraftarlar, Trabzonspor maçında tecrübeli çalıştırıcıyı protesto etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2026 13:43
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a protesto hazırlığı!

Beşiktaş, bu sezon önce Süper Lig'e erkenden havlu attı, sonrasında ise Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Konyaspor'a elenmekten kurtulamadı. Kupadan elenen ve sezonu eli boş kapatan siyah-beyazlılarda eleştiri okları teknik direktör Sergen Yalçın'a yöneldi. Konya maçı sonrası taraftarın istifa çağrısında bulunduğu Sergen hoca, göreve devam edip etmeyeceği konusunda ise net konuştu. Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından "Taraftar istemezse bırakırım!" açıklamasını yapmıştı. Sonrasında başkan Serdal Adalı, taraftar ve Yalçın arasındaki gerginliği yumuşattı ve "Hepimiz gerginiz. Trabzonspor maçından sonra oturur konuşuruz" diye konuştu. Siyah-beyazlı taraftarların ise yarın Tüpraş Stadı'nda oynanacak Trabzonspor maçında Sergen hocayı protesto edeceği öğrenildi. Taraftarların istifaya davet edeceği Sergen Yalçın'ın, protestoların olması durumunda vereceği tepki merak ediliyor.

ESKİ SÖZLERİ GÜNDEM

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın spor yorumculuğu yaptığı dönemdeki sözleri yeniden gündem oldu. 53 yaşındaki teknik adamın, "Milyonlarca euro'ya kurulan bu kadrolar, Konyaspor'u yenmek için mi yapılıyor?" sorusuna, "O da doğru" cevabı ve "Bu kadar yatırım yapıp ligde üçüncü bile olamıyorsan zaten başarısızsın" şeklindeki sözleri, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi!
F.Bahçe'de Filipe Luis gelişmesi!
DİĞER
12 yıllık evliliği bitiyor... Pelin Karahan boşanma sorusuyla karşılaştı: Tek cümlelik yanıtı çok konuşuldu!
CANLI | ABD ve BAE saldırdı İran üslerini vurdu | Trump: Ateşkes devam ediyor
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arda Turan'dan G.Saray sorusuna yanıt!
Fenerbahçe'de rota Mohamed Salah!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Pistons sahasında hata yapmadı! Pistons sahasında hata yapmadı! 11:17
Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maç bilgileri! Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maç bilgileri! 11:17
İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi! İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi! 11:09
Thunder seriyi 2-0 yaptı! Thunder seriyi 2-0 yaptı! 11:06
Arda Turan'dan G.Saray sorusuna yanıt! Arda Turan'dan G.Saray sorusuna yanıt! 10:58
G.Saray'dan Bertuğ atağı! G.Saray'dan Bertuğ atağı! 09:39
Daha Eski
Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçı detayları! Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçı detayları! 09:15
Lens-Nantes maçı detayları! Lens-Nantes maçı detayları! 08:54
Torino-Sassuolo maçı detayları! Torino-Sassuolo maçı detayları! 08:43
Levante-Osasuna maç bilgileri! Levante-Osasuna maç bilgileri! 08:33
Çorum FK, Ankara Keçiörengücü'nü mağlup etti! Çorum FK, Ankara Keçiörengücü'nü mağlup etti! 00:40
Pendikspor'u deviren Sipay Bodrum FK yarı finalde! Pendikspor'u deviren Sipay Bodrum FK yarı finalde! 00:40