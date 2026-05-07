CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Olaitan’dan özür

Olaitan’dan özür

Penaltıya sebebiyet veren ve 90 dakika sonrası gözyaşlarını tutamayan Beninli futbolcu, taraftarlardan özür diledi. Junior Olaitan “Tüm sorumluluğu üstleniyorum. Hiçbir mazeretim yok. Hepiniz beni affedin. Çok üzgünüm” ifadelerini kullandı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 06:50
Olaitan’dan özür

Konyaspor maçında penaltıya sebebiyet veren Junior Olaitan, 90 dakika sonrası adeta yıkıldı. Gözyaşlarını tutamayan Beninli yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taraftarlardan özür diledi. 24 yaşındaki futbolcu şu ifadeleri kullandı: "Tüm sorumluluğu üstleniyorum. Hiçbir mazeretim yok. Takım arkadaşlarımı ve taraftarları hayal kırıklığına uğrattığım için gerçek bir pişmanlık duyuyorum. Bu armayı taşımak, hafife almadığım bir ayrıcalık. Hayal kırıklığınızı anlıyorum ve bunu hissetmeye hakkınız var. Tek isteğim, her zaman olduğu gibi bizimle ve benimle birlikte olmaya devam etmeniz. Desteğiniz, özellikle böyle anlarda her şey demek. Hepiniz beni affedin ve özrümü kabul edin, çok üzgünüm."

4 GOLLÜK KATKI YAPTI

Siyah-beyazlı yönetimin kış transfer döneminde Göztepe'den kadrosuna dahil ettiği Junior Olaitan, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 17 maçta forma şansı buldu. Sergen Yalçın'ın sol kanat, sağ kanat ve orta saha gibi farklı pozisyonlarda görev verdiği Beninli futbolcu 2 gol ve 2 asistle toplam 4 gole direkt etki etti.

G.Saray'dan Van Dijk bombası!
Hakan Safi'nin ilk transferi belli oldu!
DİĞER
Oyuncu Müge Bayramoğlu Bebek'te köşeye sıkıştı: Gizemli erkek arkadaşıyla trafiğe takılınca...
CHP'li Hasan Akgün İmamoğlu’nun vurgun modelini kopyaladı: Ali Nuhoğlu'nun yakınlarına 100 milyonluk 10 daire
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dünya devinden flaş Osimhen hamlesi! Teklif ortaya çıktı
F.Bahçe eski futbolcusunu gündemine aldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
FIA'dan Türkiye için sürpriz açıklama! FIA'dan Türkiye için sürpriz açıklama! 01:24
FIA'dan Türkiye için sürpriz açıklama! FIA'dan Türkiye için sürpriz açıklama! 01:23
Devler Ligi'nde finalin adı belli oldu! Devler Ligi'nde finalin adı belli oldu! 00:53
Jesus'tan F.Bahçelileri kızdıracak itiraf! Jesus'tan F.Bahçelileri kızdıracak itiraf! 00:53
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması! Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması! 00:53
Dünya devinden flaş Osimhen hamlesi! Teklif ortaya çıktı Dünya devinden flaş Osimhen hamlesi! Teklif ortaya çıktı 00:53
Daha Eski
F.Bahçe'de seçim tarihi mi değişiyor? F.Bahçe'de seçim tarihi mi değişiyor? 00:53
F.Bahçe Beko sonunu getiremedi! F.Bahçe Beko sonunu getiremedi! 00:53
G.Saray'dan Lang kararı! G.Saray'dan Lang kararı! 00:53
F.Bahçe'de o isim adaylıktan çekildi! F.Bahçe'de o isim adaylıktan çekildi! 00:53
Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı! Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı! 00:53
Beşiktaş'ın orta sahası İtalya'dan! Beşiktaş'ın orta sahası İtalya'dan! 00:53