Olaitan’dan özür

Konyaspor maçında penaltıya sebebiyet veren Junior Olaitan, 90 dakika sonrası adeta yıkıldı. Gözyaşlarını tutamayan Beninli yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taraftarlardan özür diledi. 24 yaşındaki futbolcu şu ifadeleri kullandı: "Tüm sorumluluğu üstleniyorum. Hiçbir mazeretim yok. Takım arkadaşlarımı ve taraftarları hayal kırıklığına uğrattığım için gerçek bir pişmanlık duyuyorum. Bu armayı taşımak, hafife almadığım bir ayrıcalık. Hayal kırıklığınızı anlıyorum ve bunu hissetmeye hakkınız var. Tek isteğim, her zaman olduğu gibi bizimle ve benimle birlikte olmaya devam etmeniz. Desteğiniz, özellikle böyle anlarda her şey demek. Hepiniz beni affedin ve özrümü kabul edin, çok üzgünüm."

4 GOLLÜK KATKI YAPTI

Siyah-beyazlı yönetimin kış transfer döneminde Göztepe'den kadrosuna dahil ettiği Junior Olaitan, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 17 maçta forma şansı buldu. Sergen Yalçın'ın sol kanat, sağ kanat ve orta saha gibi farklı pozisyonlarda görev verdiği Beninli futbolcu 2 gol ve 2 asistle toplam 4 gole direkt etki etti.