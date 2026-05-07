Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Doumbia atağı

talyan basınında yer alan habere göre Beşiktaş, İssa Doumbia için teklifini 15 milyon Euro’ya yükseltti. Görüşmeler devam ederken, siyahbeyazlıların 22 yaşındaki oyuncuyla kişisel şartlarda el sıkıştığı aktarıldı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 06:50
Doumbia atağı

Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş yönetimi transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın transferine onay verdiği İssa Doumbia için siyah-beyazlı kurmayların bonservis teklifini artırdığı ileri sürüldü. İtalya merkezli Tuttomercatoweb'te yer alan habere göre, Venezia FC ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, 22 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu için teklifini 15 milyon Euro'ya yükseltti.

KARTAL BASTIRIYOR

Haberde ayrıca iki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği, Serdal Adalı yönetiminin genç yıldız ile kişisel şartlarda anlaşma sağladığı ifade edildi. Beşiktaş'ın İssa Doumbia'yı renklerine bağlamak için ciddi biçimde bastırdığı, ancak bu transfer için önemli rakiplerinin de bulunduğu aktarıldı. Transfermarkt verilerine göre 8 milyon euro piyasa değerine sahip olan 22 yaşındaki futbolcunun kulübü Venezia FC ile olan mukavelesi Haziran 2029'a kadar devam ediyor.

SKORER ORTA SAHA

İtalyan futbolcu Serie B'de 36, İtalya Kupası'nda ise 1 kez olmak üzere toplam 37 maçta boy gösterdi. Merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında da görev alabilen Doumbia, skorer kimliğiyle beğeni topladı. 9 kez ağları havalandıran genç yıldız, 6 da gol pası verdi.

RAKiPLER ÇOK GÜÇLÜ

Issa Doumbia'ya yalnızca Beşiktaş değil, başka büyük kulüpler de ilgi gösteriyor. Serie A'nın köklü ekipleri İnter, Milan ve Roma, 22 yaşındaki orta sahanın durumunu yakından takip ediyor. Portekiz temsilcileri Benfica ve Sporting'in yanı sıra Premier Lig kulüpleri Newcastle United ve Everton da gelecek vaat eden Doumbia'yı listesine dahil etti.

FIA'dan Türkiye için sürpriz açıklama! 01:24
FIA'dan Türkiye için sürpriz açıklama! 01:23
Devler Ligi'nde finalin adı belli oldu! 00:53
Jesus'tan F.Bahçelileri kızdıracak itiraf! 00:53
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması! 00:53
Dünya devinden flaş Osimhen hamlesi! Teklif ortaya çıktı 00:53
F.Bahçe'de seçim tarihi mi değişiyor? 00:53
F.Bahçe Beko sonunu getiremedi! 00:53
G.Saray'dan Lang kararı! 00:53
F.Bahçe'de o isim adaylıktan çekildi! 00:53
Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı! 00:53
Beşiktaş'ın orta sahası İtalya'dan! 00:53