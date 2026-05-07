Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 06:50
Türkiye Kupası'na havlu atan Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ne katılması için bir ihtimal daha var. Trabzonspor'un kupayı müzesine götürmesi durumunda siyah-beyazlılar ülkemizi Kupa 2'de temsil edecek. Bu senaryoda Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 2'nci ön eleme turundan itibaren dahil olacak. Kupayı Konyaspor veya Gençlerbirliği alırsa siyahbeyazlılarş, Konferans Ligi 2'nci ön eleme turundan Avrupa macerasına başlayacak.