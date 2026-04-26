Oh’a güvenoyu

Siyah-beyazlı kulübün devre arasında Genk'ten renklerine bağladığı Hyeon-Gyu Oh için son günlerde 'Gelecek sezonda yeter mi yetmez mi?' tartışmaları iyice alevlendi. Kimi otoriteler Güney Koreli forvetin önüne kalitesi tartışılmayacak bir golcü transfer edilmesi görüşünde. 24 yaşındaki oyuncu Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor karşısında performansıyla camianın güvenoyunu kazandı. İkinci golü kaydedip rakibin direncini kıran Oh'un istatistikleri dikkat çekici... 2 kilit pas ve 1 büyük şans yaratarak hücum organizasyonlarını yönetti. 19 pasın 18'inde isabet sağlarken, rakip defans oyuncularına üstünlük kurdu. Baskıya rağmen başarılı pas istatistiği yakaladı. Paslarının 15'ini (14 başarı) rakip yarı sahada yapan yıldız forvet, siyah-beyazlıların baskı kurduğu anlarda soğukkanlı oyunuyla beğeni topladı. Setleri doğru yönetti. Zemindeki 6 ikili mücadelenin 6'sını da kazandı. Topu koruma ve geri kazanma konusundaki kararlılığını gösterdi.

FAULLE DURDURDULAR

Alanyaspor savunması, Hyeon-Gyu Oh'u marke etmekte büyük zorluk yaşadı. Akdeniz ekibinin defans oyuncuları güçlü fiziği ve iştahlı oyunuyla dikkat çeken Güney Koreli futbolcuyu 5 kez faul yaparak durdurabildi. Siyah-beyazlı golcünün hiç çalım yememiş olması da pozisyon bilgisinin ne kadar yerinde olduğunu kanıtladı.

DÜNYA KUPASI FIRSATI

Hyeon-Gyu Oh'u Avrupa devleri yakından takip ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Stuttgart'a transferi son anda gerçekleşmeyen 'Kore Boğası'nı Manchester United ve Tottenham gibi kulüplerin radarına aldığı öğrenildi. Siyah-beyazlı kulüp, 2026 Dünya Kupası'nda Oh'un Güney Kore formasıyla göstereceği performans ile piyasa değerinin yükselmesini umuyor.