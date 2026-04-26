Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Oh'a güvenoyu

Hyeon-Gyu Oh için “Gelecek sezonda yeter mi yetmez mi?” tartışmaları alevlenirken, ‘Kore Boğası’ performansıyla eleştirilere yanıt verdi. Alanyaspor maçında 19’da 18 pas isabetiyle oynayan, 2 kilit pas veren, ağları da sallayan 24 yaşındaki forvet camiadan güvenoyu aldı

Siyah-beyazlı kulübün devre arasında Genk'ten renklerine bağladığı Hyeon-Gyu Oh için son günlerde 'Gelecek sezonda yeter mi yetmez mi?' tartışmaları iyice alevlendi. Kimi otoriteler Güney Koreli forvetin önüne kalitesi tartışılmayacak bir golcü transfer edilmesi görüşünde. 24 yaşındaki oyuncu Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor karşısında performansıyla camianın güvenoyunu kazandı. İkinci golü kaydedip rakibin direncini kıran Oh'un istatistikleri dikkat çekici... 2 kilit pas ve 1 büyük şans yaratarak hücum organizasyonlarını yönetti. 19 pasın 18'inde isabet sağlarken, rakip defans oyuncularına üstünlük kurdu. Baskıya rağmen başarılı pas istatistiği yakaladı. Paslarının 15'ini (14 başarı) rakip yarı sahada yapan yıldız forvet, siyah-beyazlıların baskı kurduğu anlarda soğukkanlı oyunuyla beğeni topladı. Setleri doğru yönetti. Zemindeki 6 ikili mücadelenin 6'sını da kazandı. Topu koruma ve geri kazanma konusundaki kararlılığını gösterdi.

FAULLE DURDURDULAR

Alanyaspor savunması, Hyeon-Gyu Oh'u marke etmekte büyük zorluk yaşadı. Akdeniz ekibinin defans oyuncuları güçlü fiziği ve iştahlı oyunuyla dikkat çeken Güney Koreli futbolcuyu 5 kez faul yaparak durdurabildi. Siyah-beyazlı golcünün hiç çalım yememiş olması da pozisyon bilgisinin ne kadar yerinde olduğunu kanıtladı.

DÜNYA KUPASI FIRSATI

Hyeon-Gyu Oh'u Avrupa devleri yakından takip ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Stuttgart'a transferi son anda gerçekleşmeyen 'Kore Boğası'nı Manchester United ve Tottenham gibi kulüplerin radarına aldığı öğrenildi. Siyah-beyazlı kulüp, 2026 Dünya Kupası'nda Oh'un Güney Kore formasıyla göstereceği performans ile piyasa değerinin yükselmesini umuyor.

F.Bahçe'de derbi öncesi sıcak gelişme! Asensio...
G.Saray'ın yeni kalecisi Süper Lig'den!
DİĞER
Fenerbahçe'den çifte operasyon! Galatasaray'a transfer çalımı...
Trump'ın katıldığı yemeğe silahlı saldırı girişimi: Şüpheli yakalandı
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco'nun derbi planı ortaya çıktı!
G.Saray yönetiminden derbi öncesi prim kararı!
F.Bahçe'de derbi öncesi sıcak gelişme! Asensio... F.Bahçe'de derbi öncesi sıcak gelişme! Asensio... 01:02
F.Bahçe'den taraftarlarına derbi jesti! F.Bahçe'den taraftarlarına derbi jesti! 01:02
G.Saray'ın yeni kalecisi Süper Lig'den! G.Saray'ın yeni kalecisi Süper Lig'den! 01:02
G.Saray bombayı patlatıyor! Şampiyonluk kutlamalarına bile katılacak G.Saray bombayı patlatıyor! Şampiyonluk kutlamalarına bile katılacak 01:02
Tedesco'nun derbi planı ortaya çıktı! Tedesco'nun derbi planı ortaya çıktı! 01:02
G.Saray yönetiminden derbi öncesi prim kararı! G.Saray yönetiminden derbi öncesi prim kararı! 01:02
Daha Eski
Avrupa devleri Galatasaraylı yıldızlar için derbiye geliyor! Avrupa devleri Galatasaraylı yıldızlar için derbiye geliyor! 01:02
Göztepe evinde 5 maç sonra galip! Göztepe evinde 5 maç sonra galip! 01:02
G.Saray'da derbinin şifresi! 'Liverpool formülü' G.Saray'da derbinin şifresi! 'Liverpool formülü' 01:02
Eyüp'ten hayati 3 puan! Eyüp'ten hayati 3 puan! 01:02
Kayserispor umutlarını tazeledi! Kayserispor umutlarını tazeledi! 01:02
Rams Park'ta şampiyonluk derbisi! İşte muhtemel 11'ler Rams Park'ta şampiyonluk derbisi! İşte muhtemel 11'ler 01:02