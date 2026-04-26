Emirhan’ın stat övgüsü

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 06:50
Emirhan Topçu, Kartal'ın yuvası Tüpraş Stadı hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. 25 yaşındaki savunmacı, "Şu gördüğünüz stadı başka hiçbir yerde göremezsiniz. Denize sıfır, görünüşü, yeri, atmosferi ve taraftarı mükemmel. Oraya her girişimde inanılmaz heyecanlanıyorum. Otobüsle oraya girdiğimizde içimden 'Allahım bu maç iyi geçsin' diye dua ediyorum. İnanılmaz bir stadyum" dedi.