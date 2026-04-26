5 maçta kulübede yok

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 06:50
Sergen Yalçın 5 maçta çeşitli sebeplerden dolayı kulübede yer alamadı. Tecrübeli hoca, 2020-2021 sezonunda Trabzon ve Antalya maçlarında koronavirüs hastalığından dolayı takımın başında olamadı. Yalçın aynı sezonda Başakşehir karşılaşmasında sarı kart cezası, 2021-2022 sezonunda bir başka Başakşehir mücadelesinde kırmızı kart cezası nedeniyle maçı tribünden takip etti. Bu sezon ise ligdeki Kocaelispor sınavında sarı kart cezası olduğu için kulübede değildi.