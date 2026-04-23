Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş Grimaldo bombası

Beşiktaş yönetiminin Alejandro Grimaldo ile kişisel şartlarda anlaşma sağladığını ileri sürüldü. Kartal, İspanyol yıldız için Bayer Leverkusen ile bonservis pazarlığına başladı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 06:50
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak için mesai harcayan Beşiktaş için sol bek transferi olmazsa olmaz... Zira Rıdvan Yılmaz dışında mevcut kadroda orijinal sol bek bulunmuyor. Beşiktaşlı kurmaylar kış döneminde Lazio forması giyen Nuno Tavares transferi için büyük uğraş vermiş ancak Serie A temsilcisi ile anlaşma sağlayamamıştı. Siyah-beyazlıların gündemine gelen son isim ise Bayer Leverkusen forması giyen Alejandro Grimaldo oldu.

KAPIYI 20 MILYON EURO'DAN AÇTILAR

Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre; siyah-beyazlı kulüp, İspanyol sol bekin transferinde önemli bir mesafe kat etti. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun temsilcisi ile yapılan görüşmelerde tüm kişisel şartlarda anlaşmaya varıldığı ileri sürüldü. Beşiktaş yönetimi, Bayer Leverkusen ile Grimaldo'nun bonservis bedeli için pazarlık masasına oturdu. Bundesliga ekibinin 20 milyon Euro'dan kapıyı açtığı ifade edildi. siyah-beyazlı yetkililerin bu bedeli aşağı çekmeye çalıştığı öğrenildi.

YEŞİL IŞIK YAKTI

30 yaşındaki İspanyol sol bekin Beşiktaş'ın sunduğu sportif projeden ve takım içindeki rolünden etkilendiği, İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Bayer Leverkusen ile 2027 yılına kadar mukavelesi bulunan Alejandro Grimaldo'nun piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösteriliyor.

GOL VE ASİST MAKİNESİ

İspanyol yıldız, savunmacı olmasına rağmen hücuma verdiği müthiş katkı ile beğeni topluyor. Skorer kimliği ile öne çıkan 30 yaşındaki sol bek, bu sezon Şampiyonlar Ligi, Bundesliga ve Almanya Kupası'nda toplam 41 karşılaşmada forma şansı buldu. Yıldız oyuncu, 14 gol ve 11 asistlik dikkat çekeci performansıyla tam 25 gole katkı yaptı.

