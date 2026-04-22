Kupanın önemi başka

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Alanyaspor'u konuk edecek. Şampiyonluğa havlu atan siyah-beyazlılarda tek hedef; kupayı kazanıp taraftarının gönlünü almak. Teknik direktör Sergen Yalçın da Dolmabahçe'deki mücadelede rotasyon yapmayacak ve as oyuncularıyla sahaya çıkacak. Tecrübeli çalıştırıcı, son oynanan Samsunspor maçında 11'de yer alan Cengiz Ünder'i yedeğe çekecek. Milli futbolcunun yerine ise Cerny'yi sahaya sürecek.

Yalçın dün yaptığı mini toplantıda kupanın önemine değinerek; "Taraftarımızdan özür dilememizin tek yolu Türkiye Kupası'nı kazanmak. Önemi bizim için çok başka biliyorsunuz. Alanyaspor karşısında Samsunspor maçındaki oyunu istemiyorum. Daha baskılı oynayan ve golleri bulan taraf olmalıyız" dedi.