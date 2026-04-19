Kanatlar kırık

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürürken, sahadaki veriler korkutucu bir tabloyu ortaya koyuyor.
Kartal'ın hücum hattının en önemli dişlileri olan kanat oyuncularının sessizliği teknik heyeti düşündürüyor.
Mevcut kanat rotasyonunda görev alan isimlerin skor katkısından uzak kalması, şampiyonluk yolunda en büyük engel olarak görülüyor.
DÜŞÜNDÜREN TABLO
JOTA SILVA: 16 maçta 1 gol (Antalyaspor)
RASHICA: 13 maçtır golü yok
EL BILAL TOURE: 12 maçtır gol katkısı veremedi
VACLAV CERNY: 10 maçtır skora hasret
CENGIZ ÜNDER: 10 maçtır takımı adına skor üretemedi