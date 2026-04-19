Kanatlar kırık

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürürken, sahadaki veriler korkutucu bir tabloyu ortaya koyuyor.

Kartal'ın hücum hattının en önemli dişlileri olan kanat oyuncularının sessizliği teknik heyeti düşündürüyor.

Mevcut kanat rotasyonunda görev alan isimlerin skor katkısından uzak kalması, şampiyonluk yolunda en büyük engel olarak görülüyor.

DÜŞÜNDÜREN TABLO

JOTA SILVA: 16 maçta 1 gol (Antalyaspor)

RASHICA: 13 maçtır golü yok

EL BILAL TOURE: 12 maçtır gol katkısı veremedi

VACLAV CERNY: 10 maçtır skora hasret

CENGIZ ÜNDER: 10 maçtır takımı adına skor üretemedi