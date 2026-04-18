CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş kanatlanacak! Listede 4 isim...

Beşiktaş kanatlanacak! Listede 4 isim...

El Bilal Toure, Jota Silva ve Cengiz’in bonservisini almayacak olan Beşiktaş, Cerny ve Rashica’yla da yollarını ayıracak. Devrim de kiralık olarak gönderilecek. Yeni sezonda en az 4 kanat transferi yapılacak. Listede Orsolini, Mane, Soumare ve Lauriente gibi isimler var. İşte detaylar...

Son yıllarda kanat oyuncularından istediği verimi alamayan Beşiktaş, 2026-27 sezonunda bu bölgeyi güçlendirecek. Sağ ve sol kanadını sil baştan oluşturacak olan siyah-beyazlılar, kiralık olarak sezon başında takıma katılan; El Bilal Toure, Jota Silva ve Cengiz Ünder'in bonservislerini almayacak. Yönetim, beklentilerin çok altında kalan Vaclav Cerny ile Milot Rashica'yla da yollarını ayıracak. Altyapıdan yetişen Devrim Şahin ise yeni sezonda kiralık olarak gönderilecek.

LİSTE YAVAŞ YAVAŞ NETLEŞİYOR

Beşiktaş, bu 6 oyuncunun yerine takıma en az 4 kanat takviyesi yapacak. Siyah- beyazlıların transfer listesi ise oldukça kabarık. Bu futbolcuların başında Bologna ile sözleşmesi 2027'de bitecek olan Riccardo Orsolini geliyor. Al-Nassr'a sezon sonunda veda etmeye hazırlanan Sadio Mane, Le Havre'ın 25 yaşındaki Senegalli futbolcusu Issa Soumare, Sassuolo'dan Armand Lauriente ve Flamengo'nun yıldızı Everton da Beşiktaş'ın kanat transferi için şu anda nabız yokladığı isimler.

STERLING'E YALÇIN'DAN RET

Ocak ayında Feyenoord'a imza atan Raheem Sterling, Hollanda ekibiyle sezon sonuna kadar kontrat imzalamıştı. Feyenoord, oyuncunun performansından memnun olmadı ve sözleşmesini uzatmayacak. Bu durum sonrasında Sterling menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Sergen Yalçın, İngiliz oyuncunun transferini veto etti.

TAYLAN GERİ DÖNÜYOR

Sezon başında Schalke'den 6 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Taylan Bulut'la yollar ayrılıyor. Oyuncunun menajerine durum iletildi. Almanya'dan genç sağ bek için talipler olduğu belirtildi. Beşiktaş, en az zararla oyuncuyu elinden çıkarmak istiyor. Taylan bu sezon 11 maçta 558 dakika süre alabildi.

Talisca'dan endişelendiren görüntü!
Taylan Antalyalı'dan penaltı tepkisi!
DİĞER
Yeşilçam'ın koca çınarı Ahmet Mekin’den yürek yakan sözler! 93 yaşındaki ömrüne bakın neler sığdırmış...
CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel gözaltında
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Talisca'dan endişelendiren görüntü!
Taylan Antalyalı'dan penaltı tepkisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avrupa'da Türk finali! Avrupa'da Türk finali! 01:27
Taylan Antalyalı'dan penaltı tepkisi! Taylan Antalyalı'dan penaltı tepkisi! 00:52
Talisca'dan endişelendiren görüntü! Talisca'dan endişelendiren görüntü! 00:47
Maç sonu Ederson'a ıslıklı tepki! Maç sonu Ederson'a ıslıklı tepki! 00:14
Maç sonrası Çağlar'a flaş eleştiri! Maç sonrası Çağlar'a flaş eleştiri! 00:03
Tedesco'dan istifa sorusuna yanıt! Tedesco'dan istifa sorusuna yanıt! 23:49
Daha Eski
Kerem Aktürkoğlu'ndan Rizespor maçı sonrası itiraf! Kerem Aktürkoğlu'ndan Rizespor maçı sonrası itiraf! 23:40
Fenerbahçe'nin 'uzatma kabusu'! Fenerbahçe'nin 'uzatma kabusu'! 22:48
F.Bahçe'ye derbi öncesi büyük şok! F.Bahçe'ye derbi öncesi büyük şok! 22:33
Kadıköy’de Samet Akaydin'a tepki! Kadıköy’de Samet Akaydin'a tepki! 22:25
Fenerbahçe penaltı kazandı! Fenerbahçe penaltı kazandı! 21:50
Kadıköy'de kırmızı kart kararı! Kadıköy'de kırmızı kart kararı! 21:41