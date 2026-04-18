Beşiktaş kanatlanacak! Listede 4 isim...

Son yıllarda kanat oyuncularından istediği verimi alamayan Beşiktaş, 2026-27 sezonunda bu bölgeyi güçlendirecek. Sağ ve sol kanadını sil baştan oluşturacak olan siyah-beyazlılar, kiralık olarak sezon başında takıma katılan; El Bilal Toure, Jota Silva ve Cengiz Ünder'in bonservislerini almayacak. Yönetim, beklentilerin çok altında kalan Vaclav Cerny ile Milot Rashica'yla da yollarını ayıracak. Altyapıdan yetişen Devrim Şahin ise yeni sezonda kiralık olarak gönderilecek.

LİSTE YAVAŞ YAVAŞ NETLEŞİYOR

Beşiktaş, bu 6 oyuncunun yerine takıma en az 4 kanat takviyesi yapacak. Siyah- beyazlıların transfer listesi ise oldukça kabarık. Bu futbolcuların başında Bologna ile sözleşmesi 2027'de bitecek olan Riccardo Orsolini geliyor. Al-Nassr'a sezon sonunda veda etmeye hazırlanan Sadio Mane, Le Havre'ın 25 yaşındaki Senegalli futbolcusu Issa Soumare, Sassuolo'dan Armand Lauriente ve Flamengo'nun yıldızı Everton da Beşiktaş'ın kanat transferi için şu anda nabız yokladığı isimler.

STERLING'E YALÇIN'DAN RET

Ocak ayında Feyenoord'a imza atan Raheem Sterling, Hollanda ekibiyle sezon sonuna kadar kontrat imzalamıştı. Feyenoord, oyuncunun performansından memnun olmadı ve sözleşmesini uzatmayacak. Bu durum sonrasında Sterling menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Sergen Yalçın, İngiliz oyuncunun transferini veto etti.

TAYLAN GERİ DÖNÜYOR

Sezon başında Schalke'den 6 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Taylan Bulut'la yollar ayrılıyor. Oyuncunun menajerine durum iletildi. Almanya'dan genç sağ bek için talipler olduğu belirtildi. Beşiktaş, en az zararla oyuncuyu elinden çıkarmak istiyor. Taylan bu sezon 11 maçta 558 dakika süre alabildi.