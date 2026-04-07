Murillo’dan güzel haber

Beşiktaş, derbide yüzüne aldığı darbe sonrası oyuna devam edemeyen Amir Murillo'nun sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı. Siyahbeyazlı kulüp, "Yüzüne aldığı darbenin ardından müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Murillo'nun BT görüntülemesinde yüz kemiklerinde kırık saptanmamıştır. Murillo geçirdiği kafa travmasına yönelik müşahede sürecinin ardından taburcu edilmiştir" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 06:50
Beşiktaş, derbide yüzüne aldığı darbe sonrası oyuna devam edemeyen Amir Murillo'nun sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı. Siyahbeyazlı kulüp, "Yüzüne aldığı darbenin ardından müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Murillo'nun BT görüntülemesinde yüz kemiklerinde kırık saptanmamıştır. Murillo geçirdiği kafa travmasına yönelik müşahede sürecinin ardından taburcu edilmiştir" ifadelerini kullandı.