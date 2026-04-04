Kartal Kadıköy’den kanatlanacak

Süper Lig'in derbiler haftasında yarın Kadıköy'de Fenerbahçe'yle kozlarını paylaşacak olan Beşiktaş, moralli bir hazırlık dönemi geçiriyor. Sakatlığını tamamen atlatan Emirhan Topçu, derbide yer almaya hazır hale geldi. Sol stoperdeki seçeneklerin artması, teknik ekibi memnun ederken, teknik direktör Sergen Yalçın, henüz kararını vermedi. Siyah-beyazlılarda sağ kanatta da rekabet artarken, Fenerbahçe'ye attığı gollerle ezeli rakiplerinin çilingiri olan Vaclav Cerny'nin yanı sıra Cengiz Ünder de idman performansını artırıp forma bekliyor.

2-0'DAN 3-2'LİK YENİLGİ UNUTULMADI

Sakatlığını atlatan bir diğer isim El Bilal Toure de dev derbide Sergen Yalçın'dan forma bekliyor. İlk yarıda sahasında kaybettiği derbinin rövanşı için sahaya eksiksiz çıkacak olan Beşiktaş, Kadıköy'de galibiyet hedefliyor. Kara Kartal, dev derbiyi kazanarak hem moral bulmak hem de zirve yarışında iddiasını sürdürmek amacında. İlk yarıda Dolmabahçe'de ezeli rakibine 2-0 öne geçtiği derbide dramatik bir şekilde 3-2 mağlup olan Beşiktaş, bu kez aynı hataları tekrarlamamakta kararlı.

VARSA YOKSA GALİBİYET

Dev derbi öncesinde Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında 2 Ekim 2022'de oynanan ve golsüz tamamlanan mücadele sonrasındaki 7 maçta beraberlik çıkmadı. Bu periyotta 6'sı Trendyol Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere yapılan derbilerde Beşiktaş 4, Fenerbahçe 3 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlılar 12 gol atarken, sarı-lacivertliler 11 golle karşılık verdi.

FARK 5'E DÜŞER!

Sergen Yalçın'ın öğrencileri, derbiler haftasında sahadan 3 puanla ayrılırsa F.Bahçe'yle farkı 5'e düşürerek ikincilik yarışında avantajlı bir konuma gelecek. Üçüncü sıradaki Trabzonspor'la da yarışı sürdürecek.