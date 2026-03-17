Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş savunmasını Facundo Medina'yla güçlendirmek istiyor!

Beşiktaş savunmasını Facundo Medina'yla güçlendirmek istiyor!

Beşiktaş yönetimi yaz transfer döneminde Emmanuel Agbadou'nun yanına, Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da kiralık forma giyen Facundo Medina'yı transfer etmek istiyor. Sergen Yalçın'ın transfere onay verdiği aktarılıyor. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 06:50
Beşiktaş savunmasını Facundo Medina'yla güçlendirmek istiyor!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ideal savunma kurgusunu oturtmak için yoğun mesai harcıyor. Geçen hafta Galatasaray derbisinde Emmanuel Agbadou'nun yanında Felix Uduokhai'yi oynatan 53 yaşındaki teknik adam denemelerine devam ediyor. Gençlerbirliği deplasmanında Fildişi Sahilli yıldızın partneri bir kez daha değişirken, bu kez Tiago Djalo stoperde görev yaptı. Portekizli savunmacının göz dolduran performansı, stoper hattındaki rekabeti kızıştırdı.

Deneyimli çalıştırıcının asıl planı Emirhan ile sezonu tamamlamaktı. Ancak milli futbolcunun Göztepe maçındaki sakatlığı planları sekteye uğrattı. Siyah-beyazlı yönetim, Agbadou'nun yanına 'lider stoper' arayışında rotasını Fransa'ya çevirdi. Sergen Yalçın'ın Futbol Koordinatörü Serkan Reçber'in önerdiği Facundo Medina ismine onay verdiği aktarıldı. Beşiktaşlı kurmaylar, kulübüyle olan sözleşmesi haziranda sona erecek 26 yaşındaki Arjantinli savunmacı için yaz döneminde harekete geçecek.

DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Geçen yılı Fransız ekibi Lens'te kiralık olarak geçiren tecrübeli oyuncu, sezon başında Marsilya'ya geri döndü. River Plate'in alt yapısında yetişen Medina, 7 kez Arjantin Milli Takımı'nın formasını giydi. Piyasa değeri 20 milyon euro olan 26 yaşındaki stoper, bu sezon Ligue 1'de (Fransa Ligi) 10 maçta süre alırken, skora katkı yapamadı.

ÇOK YÖNLÜ VE AGRESİF

Facundo Medina'nın öne çıkan vasıfları geriden oyun kurma, agresif savunma, pozisyon bilgisi ve çok yönlü olması. Zaman zaman sol bekte de görev alabildiği için teknik direktörlere taktiksel esneklik sağlıyor. 'Topla oynayabilen stoper' profiline iyi bir örnek teşkil ediyor. Güçlü fiziği nedeniyle top kapma ve ikili mücadelelerde oldukça başarılı.

