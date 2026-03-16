Oh yine suskun kaldı

Beşiktaş kariyerine süper gollerle başlayan Hyeon-Gyu Oh frene bastı. Güney Koreli golcü Gençlerbirliği deplasmanında da fileleri havalandıramadı. Ligde son golünü Göztepe'ye atan yıldız forvet, Kocaeli ve G.Saray karşılaşmalarını da boş geçmişti.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 Pazartesi 06:50
