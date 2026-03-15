CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'tan Spinazzola bombası! İtalyanlar transferi duyurdu

Sol bek arayışındaki Beşiktaş, Napoli'de forma giyen İtalyan yıldıza kancayı attı. İtalyan basınında yer alan iddiaya göre; siyah beyazlı yönetim, 32 yaşındaki deneyimli ismi yaz dönemi kadrosuna katmak istiyor. Leonardo Spinazzola'nın sözleşmesi sezon sonu bitecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar 06:50
Ara transferde yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendiren ve çıkış yakalayan Beşiktaş için yaz dönemi de hareketli geçecek. İtalyan basınında siyah-beyazlı kulüp için sürpriz bir iddia yer aldı. AreaNapoli.it'in haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Napoli forması giyen Leonardo Spinazzola'yı kadrosuna dahil etmek istiyor. Serie A temsilcisi ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek 32 yaşındaki sol bek için birçok kulübün de devrede olduğu aktarıldı.

ARABİSTAN'I İSTEMİYOR

Haberde Beşiktaş'ın yanı sıra İtalya ve Suudi Arabistan'dan da Spinazzola'nın taliplisi olduğu ifade edildi. Ancak İtalyan yıldız Suudi Arabistan Ligi'nde forma giymeye sıcak bakmıyor. Türkiye seçeneğinin ise Napoli'nin sözleşme konusunda vereceği karara bağlı olduğu belirtildi. Deneyimli oyuncu sözleşmesini iki yıl daha uzatmak istiyor. Birkaç gün içinde 33 yaşına girecek olan Spinazzola'nın yaşının ilerlemesi, İtalyan ekibinin mukavele yenileme kararını zorlaştırıyor.

MAAŞI 1.8 MİLYON EURO

Spinazzola'nın yıllık maaşı 1.8 milyon euro civarında. Napoli yönetimi, maliyet politikası ve geleceğe yönelik yatırım planları nedeniyle uzun süreli sözleşmelere temkinli yaklaşıyor. Başkan Aurelio De Laurentiis en fazla 1 yıllık mukaveleye sıcak bakıyor. Spinazzola kulüpten gelecek yanıtı bekliyor.

ADI G.SARAY'LA ANILDI

Tecrübeli sol bekin adı geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray'la da anılmıştı. Bu sezon Napoli ile 34 müsabakada görev alan Leonardo Spinazzola, 3 gol ve 5 asistlik performansıyla 8 gole katkıda bulundu. İtalyan oyuncunun piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

EURO 2020'YE DAMGA VURDU

32 yaşındaki futbolcu sürati, etkili driplingleri, dinamik oyunu ve teknik becerisiyle tanınıyor. Roma formasıyla kariyerinin zirvesine çıkan İtalyan yıldız, EURO 2020'deki müthiş performansıyla dev turnuvaya mührünü vurdu. Yaşadığı ciddi sakatlık sonrası eski formunu yakalamakta güçlük çeken Spinazzola, 2024 yaz transfer döneminde Napoli'ye imza atmıştı.

F.Bahçe'den Tedesco ve Devin Özek kararı!
F.Bahçe'de Tedesco'nun alternatifi hazır!
DİĞER
Kuruluş Orhan'da taht için büyük hesaplaşma
ABD-İsrail - İran Savaşı'nda 16. gün: Tahran Tel Aviv'e füzeleri ateşledi | "Netanyahu'yu öldürmeye yönelik saldırılara devam edeceğiz"
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray genç Tangocu'nun peşinde!
Arda Güler'den harika gol! Orta sahanın gerisinden attı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid evinde farklı kazandı! Zirve takibini sürdürdü R. Madrid evinde farklı kazandı! Zirve takibini sürdürdü 01:24
R. Madrid evinde farklı kazandı! Zirve takibini sürdürdü R. Madrid evinde farklı kazandı! Zirve takibini sürdürdü 01:23
Man.City, West Ham United deplasmanında puan kaybetti. Man.City, West Ham United deplasmanında puan kaybetti. 01:12
Arda Güler'den harika gol! Orta sahanın gerisinden attı Arda Güler'den harika gol! Orta sahanın gerisinden attı 01:11
Arda Güler'den harika gol! Orta sahanın gerisinden attı Arda Güler'den harika gol! Orta sahanın gerisinden attı 01:07
Kenan Yıldız asist yaptı! Juventus 3 puanı aldı Kenan Yıldız asist yaptı! Juventus 3 puanı aldı 00:56
Daha Eski
G.Saray evinde 3 puanı 3 golle aldı! Zirvede farkı açtı G.Saray evinde 3 puanı 3 golle aldı! Zirvede farkı açtı 00:44
Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor! Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor! 00:44
Aslan kazandı zirvede farkı açtı! İşte güncel puan durumu Aslan kazandı zirvede farkı açtı! İşte güncel puan durumu 00:44
Fatih Tekke: 3 puanı Orhan abiye ve ailesine hediye ediyoruz Fatih Tekke: 3 puanı Orhan abiye ve ailesine hediye ediyoruz 00:44
G.Saray'ın golüne ofsayt engeli! G.Saray'ın golüne ofsayt engeli! 00:44
Uğurcan Çakır'dan flaş performans Uğurcan Çakır'dan flaş performans 00:43