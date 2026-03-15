Beşiktaş'tan Spinazzola bombası! İtalyanlar transferi duyurdu

Ara transferde yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendiren ve çıkış yakalayan Beşiktaş için yaz dönemi de hareketli geçecek. İtalyan basınında siyah-beyazlı kulüp için sürpriz bir iddia yer aldı. AreaNapoli.it'in haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Napoli forması giyen Leonardo Spinazzola'yı kadrosuna dahil etmek istiyor. Serie A temsilcisi ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek 32 yaşındaki sol bek için birçok kulübün de devrede olduğu aktarıldı.

ARABİSTAN'I İSTEMİYOR

Haberde Beşiktaş'ın yanı sıra İtalya ve Suudi Arabistan'dan da Spinazzola'nın taliplisi olduğu ifade edildi. Ancak İtalyan yıldız Suudi Arabistan Ligi'nde forma giymeye sıcak bakmıyor. Türkiye seçeneğinin ise Napoli'nin sözleşme konusunda vereceği karara bağlı olduğu belirtildi. Deneyimli oyuncu sözleşmesini iki yıl daha uzatmak istiyor. Birkaç gün içinde 33 yaşına girecek olan Spinazzola'nın yaşının ilerlemesi, İtalyan ekibinin mukavele yenileme kararını zorlaştırıyor.

MAAŞI 1.8 MİLYON EURO

Spinazzola'nın yıllık maaşı 1.8 milyon euro civarında. Napoli yönetimi, maliyet politikası ve geleceğe yönelik yatırım planları nedeniyle uzun süreli sözleşmelere temkinli yaklaşıyor. Başkan Aurelio De Laurentiis en fazla 1 yıllık mukaveleye sıcak bakıyor. Spinazzola kulüpten gelecek yanıtı bekliyor.

ADI G.SARAY'LA ANILDI

Tecrübeli sol bekin adı geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray'la da anılmıştı. Bu sezon Napoli ile 34 müsabakada görev alan Leonardo Spinazzola, 3 gol ve 5 asistlik performansıyla 8 gole katkıda bulundu. İtalyan oyuncunun piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

EURO 2020'YE DAMGA VURDU

32 yaşındaki futbolcu sürati, etkili driplingleri, dinamik oyunu ve teknik becerisiyle tanınıyor. Roma formasıyla kariyerinin zirvesine çıkan İtalyan yıldız, EURO 2020'deki müthiş performansıyla dev turnuvaya mührünü vurdu. Yaşadığı ciddi sakatlık sonrası eski formunu yakalamakta güçlük çeken Spinazzola, 2024 yaz transfer döneminde Napoli'ye imza atmıştı.