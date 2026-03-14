Güven sorunu var

Beşiktaş'ta MHK'ye ve VAR hakemlerine tepkiler devam ediyor. Siyah-beyazlıların genel sekreteri Uğur Fora, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu sert sözlerle eleştirdi ve şunları söyledi: "Hakemlik Sisteminde Şirketleşme Modeli, Hakem Atamalarında Veri Tabanlı Atama Sistemi ve Tutarlılık İzleme Modülü gibi projeler vaat eden ama bu projeleri hayata geçiremeyen Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, Türk futbolu için güven ve inandırıcılık sorununa neden olmaktadır. Hakemlik Sisteminde Şirketleşme Modeli'ne geçileceği, geçiş sürecinde danışma kurulu oluşturulacağı ve bu kurulun beş üyesinin üçünün kulüpler tarafından atanacağı MHK Başkanı Gündoğdu tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı ama ne bu model ne de bu modele geçiş için danışma kurulu hayata geçirildi. Hakem atamaları konusunda tartışmalar hala ve eskisinden de yoğun bir şekilde devam ediyor. Türk futbolunun bu ve benzeri beceriksizliklerle vakit kaybetmeye tahammülü yoktur."