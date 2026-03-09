CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Kaptan ayakta kaldı

Kaptan ayakta kaldı

Galatasaray derbisinde Sofascore verilerine göre Beşiktaş’ın en iyi oyuncusu kaptan Orkun Kökçü oldu. 4 kilit pas atan ve yüzde 94 pas isabeti ile oynayan milli yıldız 8.0 puan aldı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 06:50
Kaptan ayakta kaldı

Süper Lig'de haftanın dev maçında Galatasaray'a 1-0 yenilen Beşiktaş'ta ayakta kalan tek isim kaptan Orkun Kökçü oldu. Sahada basmadık yer bırakmayan milli yıldız, Sofascore verilerine göre 8.0 puan alarak siyah-beyazlı takım adına derbinin en yüksek puanlı oyuncusu oldu. 4 kilit pas atan ve yüzde 94 (74/79) pas isabetiyle oynayan 25 yaşındaki futbolcunun performansı yenilgiyi önleyemedi. Bir kez kaleye etkili şut çıkartan ve bir net pozisyonda Uğurcan Çakır'ı geçemeyen Orkun mağlubiyet sonrası büyük üzüntü yaşadı.

RIDVAN'A GEÇER NOT

Dev karşılaşmadaki mağlubiyete rağmen savunmada görev yapan isimler geçer not almayı başardı. Partneri Emmanuel Agbadou ile uyumlu görüntüsüyle dikkat çeken Felix Uduokhai, girdiği 6 ikili mücadelenin hepsinden galip ayrılırken, 8 tehlike engelledi. Alman stoper 7.5 puanla Kartal'ın iyileri arasında yer aldı. Son haftalarda form grafiği yukarıya doğru ivmelenen Rıdvan Yılmaz sol kanada işlerlik kazandırdı. Girdiği 8 ikili mücadeleyi de kazanan ve 3 top çalan 24 yaşındaki futbolcu 7.5 puan aldı.

EN DÜŞÜK NOT NDİDİ'YE

Beşiktaş'ın ön liberosu Ndidi beklenen performansı veremezken, Sofascore verilerine göre 6.3 puanla siyah-beyazlı takımda en düşük notlardan birini aldı. Yeni transferler Agbadou 6.8, Asllani 6.7 ve Olaitan 6.6 puanla dev karşılaşmayı tamamladı.

OH DERBİYİ BOŞ GEÇTİ

Beşiktaş'ın Genk'ten transfer ettiği Hyeon-Gyu Oh, Galatasaray derbisinde Sanchez'in markajında etkili olamadı. Geçen hafta Süper Lig'de Kocaelispor karşılaşmasında ağları sallayamayan Güney Koreli futbolcu, dev karşılaşmayı da boş geçti.

12

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü bu sezon siyah-beyazlı formayla toplam 30 maça çıktı. 5 gol ve 7 asistlik performans sergileyen 25 yaşındaki milli futbolcu, 12 gole katkı sundu.

