Derbi kabusu sürüyor

Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de dev maçlarda taraftarlarına galibiyet hediye edemedi. Sezonun ilk yarısında G.Saray ile RAMS Park'ta 1-1 berabere kalan Kartal, rakibine Tüpraş Stadı'nda 1-0 mağlup oldu. Yine ilk devrede Dolmabahçe'de F.Bahçe'ye 3-2 kaybeden Kartal, Trabzon ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş bu sezon derbilerde 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken, 2 puan toplayabildi
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 06:50
