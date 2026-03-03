Savunma bakanı

Siyah-beyazlı kulübün ocak ayında Premier Lig ekibi Wolverhampton'dan renklerine kattığı Emmanuel Agbadou, 18 milyon euroluk maliyeti nedeniyle eleştirilere hedef olmuştu. Ancak takıma çabuk uyum sağlayan Fildişi Sahilli yıldız, başarılı istatistikleri ile 'nokta atışı' transfer olduğunu kanıtladı, maliyetini unutturdu. Göztepe maçında Janderson'a adım attırmayan 28 yaşındaki savunmacı, Kocaelispor karşısında ise marke ettiği Serdar Dursun'u etkisiz kıldı.

HAVADAN DA ÇOK İYİ

Agbadou'nun en önemli vasıflarından biri olan hava hakimiyeti Kocaelispor maçında ön plana çıktı. Boyu ve fiziksel gücüyle rakiplerine sahayı dar eden deneyimli savunmacı, hava toplarındaki yüzde 80 seviyelerindeki başarı oranıyla stoperler için mükemmel istatistiğe imza attı. Siyah-beyazlı savunmanın yeni lideri olan Agbadou, attığı şık kafa golüyle Kartal'a çok kritik 3 puanı getirdi. Fildişi Sahilli oyuncu, golün öncesinde Amir Murillo'ya attığı şık pas ile ayağının ne kadar temiz olduğunu gösterdi.

İSTATİSTİKTE ZİRVEDE

Beşiktaş defansına adeta ilaç olan Fildişi Sahilli stoper, Kocaelispor müsabakasına damgasını vurdu. 8 tehlike engelleyen, 1 top çalan ve 4 topu geri kazanan Emmanuel Agbadou, istatistiklerde zirvede yer aldı. Tecrübeli defans oyuncusu Sofascore verilerine göre 8.7 puanla maçın en başarılı oyuncusu oldu.

EN ZOR TRANSFER

Siyah-beyazlı yönetimi kış döneminde en çok zorlayan transfer Emmanuel Agbadou oldu. Serdal Adalı yönetimi, Premier Lig ekibi Wolverhampton ile yaklaşık 2 ay süren görüşmelerin ardından Fildişi Sahilli savunmacıyı kadroya kattı. Agbadou teknik direktör Sergen Yalçın'ın savunmacılar listesinde 1 numaralı tercihiydi.