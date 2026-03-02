Rıdvan'a tam not

Rıdvan Yılmaz her geçen hafta performansını artırıyor. Kocaelispor karşısında girdiği 9 ikili mücadelenin 8'ini kazanan 24 yaşındaki futbolcu, 3 top çaldı, 5 de tehlike engelleyip otoritelerden tam not aldı. Siyah-beyazlı oyuncu Sofascore verilerine göre 7.4 puanla takımının en iyi 3'üncü oyuncusu oldu.
Rıdvan Yılmaz her geçen hafta performansını artırıyor. Kocaelispor karşısında girdiği 9 ikili mücadelenin 8'ini kazanan 24 yaşındaki futbolcu, 3 top çaldı, 5 de tehlike engelleyip otoritelerden tam not aldı. Siyah-beyazlı oyuncu Sofascore verilerine göre 7.4 puanla takımının en iyi 3'üncü oyuncusu oldu.